Corinthians x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta neste domingo, dia 15, às 20 horas (de Brasília), em jogo que encerra a décima rodada do Paulistão e marca o retorno do time paulistano à Neo Química Arena. Foi lá que começou a série invicta após cinco derrotas seguidas, com a vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, com os três jogos seguintes disputados fora de casa.

Na volta para Itaquera, os torcedores vão encontrar uma equipe muito fortalecida, embora ainda precisando tirar o saldo negativo deixado pelo início ruim. Com 10 pontos no Grupo C, não tem nenhuma chance de terminar a rodada dentro da zona de classificação. O triunfo sobre a Lusa foi a estreia do técnico António Oliveira, que já conseguiu implementar com sucesso algumas de suas ideias, apesar do curto tempo de trabalho. Depois, iniciou-se a jornada como visitante e veio a goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, seguida pelo empate heroico por 2 a 2 em clássico com o Palmeiras e pela tranquila classificação à segunda fase na Copa do Brasil, garantida em vitória por 3 a 0 sobre o Cianorte, em Maringá.

Corinthians e Ponte Preta duelam na Neo Química Arena, em partida que fecha a décima rodada do Paulistão. Foto: Arte/Estadão

O Corinthians teve um acréscimo técnico grande com a rápida adaptação do meio-campista Rodrigo Garro e tem visto alguns de seus jovens talentos, caso do atacante Wesley, começarem a maturar. Além disso, as primeiras impressões deixadas por Pedro Henrique, titular pela primeira vez no duelo com o Cianorte, indicam um acerto da diretoria ao trazê-lo do Internacional.

O time que vai a campo neste domingo deve ser parecido ao que foi levado ao gramado no jogo da Copa do Brasil. A única certeza é que de Cássio, expulso no dérbi do fim de semana passado, não joga. Assim, Carlos Miguel, tão aclamado por boa parte dos corintianos, continua na equipe titular, como ocorreu em Maringá, onde Cássio não pôde atuar por causa de um trauma no quadril.

Vais ser diante de Carlos Miguel, portanto, que o ataque da Ponte Preta, um dos melhores da competição, ao lado de Palmeiras, Santos e Inter de Limeira, será colocado à prova. Apesar do sucesso em balançar as redes adversárias, o time campineiro não vive uma boa fase e está há duas partidas sem vencer.

Nesta sequência, perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino e empatou por 1 a 1 com o Ituano. Por isso, está fora da zona de classificação do Grupo B, com 13 pontos. Para tentar recuperar a equipe pontepretana, o técnico João Brigatti conta com o retorno do volante Emerson, recuperado de uma pancada no joelho esquerdo sofrida durante a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, três rodadas atrás.

CORINTHIANS X PONTE PRETA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO PAULISTÃO

DATA: 23/02 (sábado).

23/02 (sábado). HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

20h (horário de Brasília). LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS X PONTE PRETA AO VIVO

TNT (TV fechada).

HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CORINTHIANS X PONTE PRETA

CORINTHIANS - Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Romero e Wesley. Técnico: António Oliveira.

- Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Romero e Wesley. António Oliveira. PONTE PRETA - Pedro Rocha, Castro, Haquin e Nilson Júnior (Mateus Silva); Igor Inocêncio, Emerson Santos (Ramon Carvalho), Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CORINTHIANS E PONTE PRETA