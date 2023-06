100 atletas da elite vão disputar a maior premiação da Maratona de Porto Alegre

Tudo pronto para a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, que aguarda cerca de 16 mil corredores, cem deles da elite. São corredores de todas as parte do Brasil e de 15 países. Neste sábado (3) e domingo (4), eles vão disputar a mais alta premiação em dinheiro dos 40 anos de história do evento esportivo. São cerca de R$ 180 mil de premiação em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos grandes campeões, masculino e feminino da maratona, que terá a inédita transmissão ao vivo, pela TVE RS e o canal no YouTube da Olympikus, marca esportiva oficial do evento, que inclusive lançou uma edição especial desta maratona do tênis de corrida Corre 3.

Foto: Maratona de Porto Alegre

No primeiro dia de corrida, neste sábado (3), serão realizadas a meia maratona, com 21.1 km, e a Corrida Rústica, com 7 km. A prova principal, a maratona (42km) será no domingo (4).

Foto: Corre 3 Maratona de POA/Olympikus

A largada da maratona será às 7h, na arena montada na Avenida Diário de Notícias, em frente ao BarraShoppingSul. Serão 51 atletas de elite, masculino e feminino, na disputa pela premiação de R$ 146 mil, sendo R$ 30 mil . A prova masculina vai contar com o queniano Vestus Cheboi, campeão da Maratona de São Paulo deste ano, e o compatriota Collins Kimosop, que tem 2h11m06 como melhor marca da maratona na carreira. Entre os brasileiros que estão na disputa, o pelotão vai contar com Giovani dos Santos, quarto colocado em São Paulo, e Wellington Bezerra da Silva, o Cipó, que faz sua primeira maratona de 2023 após a segunda colocação em Curitiba, no ano passado. Também estarão na disputa dois campeões de edições anteriores: Jurandyr Couto, vencedor em 2018, e Geilson dos Santos, ganhador no ano passado.

Foto: Cipó/Maratona de POA

A disputa feminina, a bicampeã da Volta Internacional da Pampulha, a queniana Vivian Kiplagat vai estar em ação neste domingo assim como as etíopes Tejinesh Gebisa, segunda colocada na Maratona de Marrakesh deste ano, e Sule Utura, terceira na Maratona de Zhengzhou 2023, realizada na China. A argentina Marcela Gomez, que disputou a última Olimpíada, também está confirmada. Entre as brasileiras estarão Valquiria Marques de Oliveira, que tenta repetir a conquista de 2016, Marlei Willers, segunda colocada na meia maratona em Porto Alegre e campeã da Maratona de Curitiba, ambas no ano passado, e Raisa Marcelino do Nascimento, quinta colocada em 2022.

Continua após a publicidade

"Nossa expectativa para esta 38ª edição é de que sejam estabelecidos novos recordes da Maratona Internacional de Porto Alegre. A alta premiação em dinheiro somada ao nível dos atletas de elite são os principais fatores para que 2023 tenhamos novos recordistas. Além disso, a meia maratona também promete muita disputa neste ano", afirma Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), organizador do evento.

Na história da Maratona Internacional de Porto Alegre, a melhor marca feminina ocorreu em 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana concluiu a distância em 2h32m41. Já o melhor tempo na maratona masculina persiste de 1994. Luís Carlos da Silva detém as 2h12m59.

Meia maratona

O primeiro dia de corridas na Maratona Internacional de Porto Alegre 2023 será neste sábado (3). Além da Corrida Rústica, com 7 km, será disputada a meia maratona, com 21.1 km. As largadas começam às 7h, em frente ao BarraShoppingSul, com a meia maratona começando às 7h10. São R$ 30 mil de premiação total na prova de 21.1 km para os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino, sendo R$ 5 mil aos campeões. São 51 atletas de elite na prova.

Na disputa pela premiação na meia maratona masculina estará o ugandense Moses Kibet, quinto colocado na última Corrida de São Silvestre. O pelotão de brasileiros vai contar com as presenças de Alessandro de Souza, duas vezes campeão da Maratona Internacional de Floripa, Everson Vilela, vencedor de Volta da Pampulha e medalhista de ouro no Pan-2019 em Lima, e Maicon Mancuso, gaúcho de Passo Fundo. Já na prova feminina, a elite tem muitas atletas brasileiras. Entre elas estará Jéssica Ladeira, que defende o título da meia maratona do ano passado.

Feira e retirada de kit

A programação oficial começou na quarta-feira (31), com a abertura da Feira da Maratona. Pelo espaço, montado no Centro de Evento do BarraShoppingSul, devem passar aproximadamente 30 mil pessoas até sábado (3). A Feira da Maratona conta com mais de 30 expositores, que apresentam ao público as novidades do mundo das corridas de rua. O espaço funciona das 10h às 20h até sexta-feira (2), e das 10h às 19h neste sábado (3).

Continua após a publicidade

A Maratona Internacional de Porto Alegre oferece ainda outros dois eventos complementares aos atletas, com venda de ingressos e reservas feitas antecipadamente. Na noite que antecede a prova de 42 km será realizada a Maratona das Massas, no restaurante Casa do Gaúcho. Após a maratona, a partir do meio-dia de domingo (4), tem a Barbecue Sunset Party, a festa oficial da prova, com churrasco gaúcho e música no Garden do Parque da Harmonia.

Largadas e percursos

A ação na capital gaúcha começa na manhã deste sábado (3). Os atletas que vão participar da meia maratona e da corrida rústica se concentram nos arredores do BarraShoppingSul, na Avenida Diário de Notícias. No local estará montada a arena do evento, com o pórtico de largada e chegada.

A largada da Corrida Rústica será às 7h deste sábado. O percurso contempla a Orla do Guaíba. Os atletas fazem o trajeto de 7 km entre o BarraShoppingSul e as imediações do Estádio Beira-Rio. Já a meia maratona terá largada às 7h10. Da arena, seguem rumo ao norte, até o Mercado Público de Porto Alegre, na região do Centro Histórico. O retorno ainda contempla passagem pelo Monumento dos Açorianos e proximidades do Parque Farroupilha antes de tomarem o sentido de retorno ao pórtico para completar os 21 km de prova.

Já a prova principal, com transmissão ao vivo, será na manhã de domingo (4). Cadeirantes, deficientes visuais e especiais largam às 6h55. Às 7h será a largada da maratona para todos os atletas, também a partir da arena montada na Avenida Diário de Notícias, em frente ao BarraShoppingSul. Na primeira metade dos 42.2 km, os atletas contornam a região dos clubes náuticos de Porto Alegre e seguem rumo ao trecho pelos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. A reta final da maratona passa pelo Centro Histórico até o reencontro com a Orla do Guaíba para os últimos quilômetros rumo a linha de chegada.

Em sua 38ª edição, a Maratona Internacional de Porto Alegre é apresentada por Unimed, tem a Olympikus como marca esportiva oficial, conta com o patrocínio da Sul Gás, Michelob Ultra, Gol e Master Hotéis, apoio de SmartFit, Fonte da Ilha Água Mineral Natural, BarraShoppingSul, Parque da Orla, DaColônia e Foco Radical, e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A organização do evento é assinada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA).

Alterações no trânsito

Continua após a publicidade

Os bloqueios começam às 23h desta sexta-feira (2) na Avenida Diário de Notícias, sentido centro/bairro. No local estará montada a arena da Maratona Internacional de Porto Alegre. Os inscritos poderão ir de ônibus para a largada, a Maratona Internacional de Porto Alegre oferece o serviço de transporte oficial, com mais de 50 ônibus saindo às 5h dos 8 hotéis credenciados.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) será a responsável pelo esquema especial de trânsito para a realização da 38° Maratona Internacional de Porto Alegre. As regiões do Sul e do Centro são as que terão maior impacto. Mais de 300 agentes de trânsito e transporte atuam neste sábado (3) e domingo (4) para garantir a segurança e orientar o trânsito e os passageiros do transporte coletivo.

Para a realização da Meia Maratona (21.1 km) e Corrida Rústica (7 km), as alterações começam a partir das 5h30 de sábado (3), com o bloqueio da Edvaldo Pereira Paiva e do cruzamento das avenidas Augusto de Carvalho e Loureiro da Silva. Na região central, a partir das 6h30, a Avenida Mauá, a partir da estação Borges de Medeiros, estará bloqueada. Os motoristas são orientados a guiar pelo Túnel da Conceição ou Terceira Perimetral. Já na região sul da cidade, o trânsito será desviado da avenida Padre Cacique, pela Pinheiro Borda, Taquari. Na Icaraí, o desvio será pela Coronel Claudino e Tamandaré.

No domingo (4), os bloqueios e desvios do dia anterior se repetem para a realização da maratona (42). Além deles, outras alterações no fluxo de veículos serão efetuadas. A Avenida João Pessoa será bloqueada a partir das 6h40, enquanto a Avenida Azenha estará fechada a partir das 7h. Ainda, a EPTC vai alterar o funcionamento em 127 semáforos para garantir a fluidez de veículos por conta das interrupções.