13ª edição do Rocky Spirit será no Parque Villa-Lobos

Programa grátis para toda a família neste fim de semana na capital paulista. É o Rocky Spirit, festival de filmes outdoor, que chega a 13ª edição, com 30 documentários sobre vida outdoor, meio ambiente e aventura, que vão ser exibidos entre o sábado (16) e domingo (17), no Parque Villa-Lobos, ao lado do Anfiteatro, a partir das 19h. Nos dias 23 e 24 será a vez de Ipanema receber o festival. E haverá também exibição online, no site do festival, entre 25 de setembro a 8 de outubro.

Foto: Rocky Spirit

Para os amantes da corrida, Andrea Estevam, editora da Rocky Mountain e curadora do festival, indica os filmes "White Horizon!", com a ultramaratonista Fernanda Maciel; "Deixe sua montanha correr livre", do Fernando Biagioni, e "From the shadow of a mountain", um curta dos EUA que mostra a história de Markelle Taylor, que começou a correr para mudar sua vida após a prisão.

Para quem quiser levar a criançada ou os amigos e tem mais tempo disponível, há atividades já a partir das 13h. A organização do Rocky Spirit oferece uma programação variada, com a atividades e ativações para adultos e crianças, como recreação infantil, aulas de slackline, aulas de yoga (patrocinada pela Centauro), entre outras. Food trucks e shows alimentam o corpo e a alma dos visitantes. No sábado, a partir das 17h30, o coletivo musical Grooveria sobe ao palco para tocar versões dançantes de clássicos da MPB. No domingo, no mesmo horário, é a vez do cantor, compositor e ator João Sabiá colocar os paulistanos para dançar.

Além das exibições, o público terá a oportunidade de conhecer e interagir com diretores e personagens de produções nacionais. No sábado, por exemplo, David Santos, protagonista do documentário 10/03 sobre sua vida após o atropelamento que lhe custou braço; e Aretha Duarte, primeira negra latino-americana a chegar ao topo do Everest e que trabalhou com reciclagem para ajudar a bancar a expedição, estarão presentes no Parque Villa-Lobos.

No total, o Rocky Spirit terá 52 filmes, um recorde, com crescimento de 40% em relação as 38 produções apresentadas em 2023. A representatividade também aumentou, passando de 11 para 14 países participantes e do total oito são filmes brasileiros. O Rocky Spirit 2023 tem patrocínio da Prefeitura do Rio e da Bassi e apoio da Centauro e Parque Villa-Lobos. As mídias oficiais do evento são GoOutside e Hardcore. A Realização é do Rocky Mountain em parceria com a Mountainfilm.

Foto: Rocky Spirit

Confira a programação13h às 15h - Aula de Slackline 15h - Oficina Risada & Movimento by La Class Excêntricos 16h - Aula de ioga by Centauro 17h30 - Shows Sábado 16/09 - Grooveria Domingo 17/09 - João Sabiá 19h - Filmes 22h - Encerramento

Destaques de sábado:

- Deixe Nossa Montana Correr Livre - Brasil - 4 minutos - Direção: Fernando Biagioni, Maya K Biagioni - Em um ambiente constantemente ameaçado pelo avanço da mineração, a preservação ambiental desempenha um papel fundamental para o futuro do planeta. Ainda temos tempo para salvar o mundo?

- This is My Climb: Dedicação - Brasil - um retrato sobre a história de Aretha Duarte, montanhista que fez da coleta de material reciclável uma das fontes de renda para financiar a expedição que a transformou na primeira mulher preta latino-americana a chegar ao topo do Everest.

- 10/03 A história de David Santos - Brasil - documentário sobre o ciclista David Santos, que perdeu o braço após ser atropelado na Av. Paulista em 2013, evento que se tornou uma das principais razões para a abertura de ciclovias na cidade de São Paulo. Um detalhe da história: seu braço foi jogado em um rio pelo motorista e nunca foi encontrado. David estará no local.

Destaques de domingo:

- White Horizon - França - Direção: Jordan Manoukian - Quando era mais jovem, Fernanda Maciel foi questionada sobre qual era seu sonho. A resposta: viajar pelo mundo e explorar. Mas nem ela poderia imaginar o que viveria no Monte Vinson, o pico mais alto da Antártida.

- A Lua nasce do mar - Brasil - Luana Soares é uma "caiçara" nascida na comunidade quilombola de Camburi, em Ubatuba. Aos 17 anos, ela começa a conquistar o mundo com seu longboard. Quando uma condição de saúde impõe obstáculos a seus ambiciosos objetivos, o projeto local Afro Surfe faz a diferença.

- Lugar de Criança - Brasil - Enquanto a criança explora praias, trilhas e montanhas, revela sua capacidade de se conectar com o ambiente, estimulando o desenvolvimento de habilidades como empatia, criatividade, resiliência e autoconfiança, e moldando um indivíduo mais consciente e conectado com o mundo ao seu redor.

- Uma vida secreta - Brasil - curta-metragem de animação baseado em uma cena do filme A Vida Secreta de Walter Mitty, dirigido e estrelado por Ben Stiller e lançado em 2013. O remake brasileiro apresenta um designer, ilustrador, animador, alpinista, escalador, cicloturista, ciclista de montanha, canoísta e entusiasta da vela.

The Debora Effect - Canadá - Depois de um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) que mudou sua vida há sete anos, a entusiasta do mountain bike Debora DeNapoli nunca mais seria a mesma. Buscando uma cura profunda no único lugar onde foi alertada para não voltar - as trilhas -, descobriu que subir em sua bicicleta e estar na natureza era fundamental para lidar com seus sintomas mais debilitantes e cuidar da sua saúde mental.

A lista completa dos filmes está no site oficial do evento ou diretamente no link:Filmes - Rocky Spirit.

Festival digital - O público poderá assistir aos documentários entre 25 de setembro e 8 de outubro no site oficial do evento, https://rockyspirit.com.br/ , e escolher seus favoritos. Assim como no festival presencial, a versão digital também é grátis.