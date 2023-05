1ª Corrida do Gari vai homenagear os profissionais da limpeza urbana

Se existe uma profissão que exige preparo físico a toda a prova é a de gari. E muitos deles são super corredores de rua, atletas profissionais mesmo, como por exemplo Fábio Jesus, que foi o melhor brasileiro na última São Silvestre (quarto colocado). E não é que a Loga, Ecourbis e Solvi se uniram e estão patrocinando a 1ª Corrida do Gari! Será uma corrida de rua, de 5km e 10km, que vai rolar no domingo (28 de maio), às 7h, dentro Campo de Marte.

Foto: Loga

As inscrições, abertas a toda população, se encerram nesta terça-feira, 23 de maio, e custam R$ 49,90, mais taxas da plataforma Minhas Inscrições. Clique aqui para acessar. Basílo Rocha (foto acima) é motorista da Loga e vai correr no domingo.

A ideia da prova é homenagear os garis, que promovem um serviço essencial para a sociedade, e têm seu dia em 16 de maio. No final da corrida, os concluintes poderão se hidratar, fazer fotos oficiais e ainda receberão uma merecida medalha de participação. Já os três primeiros colocados dos 5 e 10 quilômetros, nas duas categorias (masculino e feminino) serão premiados com o troféu da competição. A realização do evento cabe à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Mundo Melhor.

"A 1ª Corrida do Gari, viabilizada por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, visa promover o bem-estar dos coletores de resíduos sólidos, varredores e motoristas que atuam no setor, além de homenagear e acolher esses profissionais tão importantes para nossa cidade", frisa Solange Schnaak, supervisora de Comunicação e Marketing da Loga. "Também objetiva sua interação com a população em um momento de lazer, com uma iniciativa lúdica e de integração social. É um evento com ênfase em saúde, sustentabilidade e conscientização ambiental", ressalta.

Os inscritos na competição devem retirar seus kits - com camiseta, gym bag, viseira, número de peito e chip de cronometragem - na loja Decathlon Marginal Tietê. A entrega será feita exclusivamente em 27 de maio, das 10 às 17 horas.

SERVIÇO Largada: 7 horas do dia 28 de maio de 2023. Percurso: 5 km e 10 km Previsão de término: 10h30 Local: Parque de Material Aeronáutico de São Paulo - PAMA, à Avenida Santos Dumont, 2.241 - Jardim São Bento, São Paulo - SP.