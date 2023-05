2 marcas mundiais quebradas no ADIZERO: ROAD TO RECORDS

Sábado pra lá de agitado na Alemanha, no HQ World of Sports em Herzogenaurach. A adidas fez a 3ª edição do ADIZERO: ROAD TO RECORDS 2023, e dois recordes mundiais sub-20 femininos foram quebrados nos 5km e 10km, com Medina Eisa Kumanda (14:46) e Senayet Getachew (30:34s), respectivamente. Também foram disputados os 21km. E não é à toa o nome do evento, todos os atletas calçavam tênis de corrida da linha Adizero.

(dir) Medina Eisa Kumanda/ Foto: adidas

Bertukan Welde Sura foi a primeira a vencer. Atleta de 18 anos e venceu sua primeira meia maratona após uma batalha acirrada entre outras três etíopes, terminando com o tempo de 1:07:44. Na meia maratona masculina, Tadese Takele, de 20 anos, conseguiu uma vitória impressionante em 1:00:04. Nos 10Km feminino, recorde mundial sub-20 foi estabelecido com Senayet Getachew fazendo história aos 17 anos de idade, cruzando a linha de chegada com o tempo de 30min34s. Enquanto isso, quatro recordes nacionais caíram na mesma corrida com Joan Chelimo Melly quebrando o recorde nacional romeno com o tempo de 31:21 enquanto Angelika Mach quebrou o recorde nacional polonês, chegando em 34:01 - 1:33 abaixo de seu melhor tempo na vida. Também nos 10K femininos, a sueca Sanna Mustonen estabeleceu mais um recorde nacional, com 35:22, enquanto Chiu Lo Ying, de Hong Kong, estabeleceu um novo recorde, com o tempo de 36:55. Nos 10K masculinos, o queniano Sabastian Sawe dominou os recordistas mundiais do passado e do presente, batendo cinco segundos de seu recorde pessoal para conquistar a vitória em 26:49 - o quinto 10 km mais rápido da história mundial!

"ADIZERO: ROAD TO RECORDS é sempre um evento tão emocionante de se fazer parte. Todos nós nos esforçamos lá e estou muito orgulhosa de ter saído com a vitória e um novo recorde mundial sub-20. Muito trabalho foi feito para essa performance, um momento muito especial para mim. Mal posso esperar para voltar no ano que vem e defender meu título!", declarou Senayet Getachew.

Os 5K masculinos e femininos fecharam o dia e mais um recorde mundial caiu com Medina Eisa Kumanda estabelecendo uma nova marca mundial sub-20* com o tempo de 14:46, batendo as compatriotas para vencer e escrever seu nome. Ela cruzou a linha de chegada à frente de Senbere Teferi, que ficou em segundo lugar, e Girmawit Gebrzihair, que alcançou um novo recorde pessoal com o tempo de 14:48. E nos 5K masculinos, Birhanu Balew veio de trás para vencer na reta final, cruzando a linha de chegada com o tempo de 13:06 - terceiro melhor tempo do mundo neste ano e um recorde nacional. Na competição do 5km estava a única brasileira da prova: Jenifer do Nascimento Silva.Na mesma prova, o burundiano Rodrigue Kwizrea alcançou uma nova melhor marca para o seu país, com 13:11. O melhor tempo dos 10km sul-africano também caiu, já que Ryan Mphalele chegou em quinto lugar, com o tempo de 00:13:24, 6 segundos abaixo da marca anterior.

Os atletas optaram pelo ADIZERO ADIOS PRO 2 ou ADIZERO ADIOS PRO 3 para a meia maratona e o ADIZERO TAKUMI SEN 9 para os 5k e 10k. O ADIZERO ADIOS PRO 2, ADIZERO ADIOS PRO 3 e ADIZERO TAKUMI SEN 9 já estão disponíveis para compra através do aplicativo da adidas, online e nas lojas em todo o mundo.

Após a conclusão do campeonato, houve uma corrida pública de 5k que foi aberta a funcionários da adidas, parceiros, adidas Runners e membros do público. Mais de 1.500 pessoas participaram do evento, realizado no mesmo percurso das corridas de elite ao redor do campus da adidas.

Confira como foram as provas no canal oficial da adidas: YouTube.