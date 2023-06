21ª Maratona do Rio vai receber 40 mil corredores

De 8 a 11 de junho, o Rio de Janeiro vai receber o maior festival de corridas de rua da América Latina e contará com a participação de 40 mil corredores inscritos distribuídos entre 5K, 10K, 21K, 42K e o Desafio (21K em um dia e 42K no dia seguinte). São corredores de todas as partes do país. E pela primeira vez a prova dos 5k será realizada no sábado, junto com a meia maratona. A entrega dos kits começa na quinta-feira, e haverá até jantar de massas com escola de samba (ingresso a parte). A maratona, no domingo, a partir das 5h, terá transmissão ao vivo no canal ESPN 2 e pelo Star+, no streaming. A transmissão foi viabilizada pela organização junto à adidas, marca esportiva oficial da prova.

Maratona do Rio 2023

O recorde da maratona é de Justino Pedro da Silva, que estabeleceu a marca de 2:13:31, em 2021, e Kebebush Yisma Zewode Mariam fez o trajeto em 2:34:33, em 2022. Os recordes masculino e feminino da distância de 21K foram batidos em 2022, com Danielzinho (1:01:03) e Amanda Aparecida de Oliveira (1:18:29). Os três recordistas brasileiros mencionados acima estarão presentes nesta edição da Maratona do Rio, sendo que Amanda de Oliveira correrá os 42K. Além deles, Vinicius Carvalho, Grazielle Zarri e Emilly Barbosa (5K), Fábio Jesus e Gabriela Tardivo (10K), Alexandre Pastorello, Jenifer Nascimento (21K) e Jéssica Ladeira (42K), também fazem parte da lista dos atletas brasileiros de destaque. Como é tradição na Maratona do Rio, a força dos corredores africanos se fará presente, entre eles os quenianos Josphat Kiprotich e Samwel Kiptoo, que ao longo da carreira já conseguiram marcas abaixo do recorde dos 42K da Maratona do Rio, com, respectivamente, 2:09:08 e 2:10:37. Thoroty Kiptanui (feminino, 42K), Agnes Numbua (feminino, 21K), Nelly Jepchumba (feminino, 21K) e Geoffrey Yegon (masculino, 21K), do Quênia, e Zinash Debebe Getachew (feminino, 42K), da Etiópia, também estão entre os inscritos. Eles vão lutar pela maior premiação já distribuída na história da Maratona do Rio, com um total de 310 mil reais, que serão igualmente divididos para as categorias masculina e feminina. Quem vencer os 42K receberá 50 mil reais, podendo ganhar mais 20 mil reais a mais, caso bata o recorde da prova.

Danielzinho/Adidas

A Maratona do Rio conta também com uma série de atividades culturais no projeto Maratona com Arte, com destaque para a exposição urbana #MaratonaParade, que espalha cores e vida pela cidade através de esculturas em forma de tênis gigantes pintadas em grafite. Há de se destacar ainda os espaços situados na Marina da Glória, como a Casa Maratona, que abriga a loja oficial do evento e local da retirada dos kits e das largadas (só a do 21k será no Leblon), e a Arena Maratona com Arte, que receberá shows de música e outras ações durante o Festival.

Desde o ano passado, o evento conta com o patrocínio da adidas, que vai trazer novamente o fundista Danielzinho (Daniel Ferreira do Nascimento) que vai brigar para ser o bicampeão da meia maratona. O atleta de São Paulo, que treina no Quênia, já conquistou o índice para representar o Brasil na próxima olimpíada, em Paris no ano que vem.

adidas

A marca alemã desenvolveu uma edição especial Maratona do Rio para os modelos Adios Pro 3 e Adizero SL, que já estão à venda. E colocou um Adizero Adios Pro 3 gigante - modelo que esteve nos pés dos vencedores de metade das principais maratonas pelo mundo em 2022 - sobre os Arcos da Lapa, tradicional ponto turístico do Rio de Janeiro. A ação divulgada em vídeo no canal da adidas Brasil faz parte de uma série de ativações da adidas para promover a edição 2023 da Maratona do Rio, que se aproxima com uma série de novidades para celebrar o maior festival de corrida de rua do Brasil.

Buscando amplificar o universo da corrida para outros públicos, a adidas contará com a presença de mais de 50 atletas, parceiros e parceiras da marca correndo as variadas distâncias pelas ruas do Rio. Nos 5km, a apresentadora Rafa Kalimann é nome confirmado para a prova. Nos 10km, o ex-jogador de futebol Zé Roberto (Seleção Brasileira, Palmeiras, Santos e Bayern de Munique), Daniel Dias, multicampeão olímpico na Natação e as influenciadoras digitais Jojoca e Luana Maluf também têm presença confirmada. Na meia-maratona, Diego Ribas, que recentemente se aposentou do futebol após diversos títulos pelo Flamengo, é nome certo para a distância. O ator Rodrigo Simas também percorrerá os 21km pelas ruas do Rio representando o time das três listras.

"Em mais um ano a Maratona do Rio demonstra todo potencial atrativo do nosso estado, reunindo participantes do país inteiro e consagrando essa prova no calendário dos grandes eventos esportivos. Para nós, do governo do estado, essa parceria fortalece a determinação do governador Claudio Castro de oferecer todo apoio possível para que os grandes eventos sejam realizados com sucesso, ajudando a movimentar a economia e a trazer mais transformação social para a população", declarou o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

adidas Maratona do Rio 2023

Camiseta da prova - voltou atradicional "Laranjinha" para representar a prova de 42K, desta vez ilustrada com o Museu do Amanhã. A blusa da prova de 21K tem a cor vermelha e a estampa do Morro Dois Irmãos, a da prova de 10K traz a cor azul e o Corcovado, e a da prova de 5K leva a cor lavanda com o Pão de Açúcar. Os corredores que participarão do Desafio (meia no sábado e maratona no domingo, totalizando 63km) receberão duas camisas diferentes: a de 21K na cor rosa e a de 42K na cor laranja, ambas com o desenho da Pedra da Gávea e do Morro Dois Irmãos. As camisetas da adidas, marca esportiva oficial do evento, são de tecido 100% poliéster, confeccionadas com Primegreen (materiais reciclados de alta performance e livre de poliéster virgem) e, devido à tecnologia Aeroready para remoção de suor, se apresentam macias e ideais para manter o corpo seco.

Para quem vai correr, o Dr. Herbert Lima Mendes, docente e cardiologista do IDOMED, que apoia o evento, recomenda: "Faça uma avalição médica prévia, pois muitos de nós queremos e devemos fazer atividade física regular, mas é importante saber se nosso coração está bem, se a pressão arterial está controlada e se nosso organismo aguenta praticar a maratona. Devemos lembrar que temos que estar bem fisicamente para o exercício fazer bem; conheça seu corpo, pois nossa capacidade aeróbica vai declinando com a idade, mesmo nos indivíduos mais condicionados. Portanto, saiba seus limites para poder aproveitar melhor a prova; tente se preparar antes de uma atividade intensa como a maratona, treine adequadamente, faça uma boa alimentação e nunca se esqueça de se hidratar durante a corrida; e use um tênis apropriado para este tipo de prova." Ou seja, ouça os sinais do seu corpo e, como a maratonista Adriana Silva sempre diz, "corra a distância para qual se preparou".

A psicóloga Dra. Vanessa Protasio, do time de especialistas da Maratona do Rio, destaca alguns pontos essenciais para encarar os 42km: "O atleta deve reconstruir pensamentos para diminuir dúvidas e multiplicar a força de enfrentamento das adversidades, mapeando todos os cenários que possam surgir. Neste sentido, o ideal é desenvolver um plano de ação para ampliar a segurança durante a prova, com o estabelecimento de metas para cumprir ao longo do percurso, pois assim o atleta poderá se sentir mais consciente e positivo diante de cada vitória conquistada. É necessário dividir a distância total em blocos menores, de forma a aumentar a percepção de controle sobre novos estímulos."

Expo e Casa Maratona - a Expo Maratona do Rio, na esplanada da Marina da Glória, vai reunir uma série de expositores, de suplementos a roupas esportivas. Além da Loja de Produtos Oficiais da Maratona do Rio e da Loja adidas, que ficarão localizadas dentro da Casa Maratona, a Expo receberá as marcas Agile, Ciacool, Caex Compressport, Dobro, Exceed Nutrition, Gumm, La Vie Sports, Personalizii, Pink Cheeks, Porta Medalhas, R2L, Rikam, SportBR, Top Run, Toptech, Velô Sport Store e Victoria. A Casa Maratona é aberta ao público e poderá ser visitada durante os quatro dias de Festival, sendo também o local para a retirada dos kits pelos corredores.

Maratona com Arte - as ruas são perfeitas para corridas e apresentações artísticas, como revela a #MaratonaParade, exposição urbana itinerante que espalha pela cidade 5 esculturas em forma de tênis gigantes pintadas pelos renomados artistas do grafite Criz Silva (@crizsilva), curador da exposição, CH2 (@ch2ftg), Amora Moreira (@amori.nha), Cibele Arcanjo (@cibellearcanjo) e Cety Soledad (@cetysoledad). Desde 14 de maio, as obras passam por pontos emblemáticos como Santa Teresa, Parque Madureira, Estádio do Maracanã, Vila Militar de Deodoro, Estádio do Engenhão, Leme, Praia da Barra, Alto da Boa Vista, Gamboa, Shopping Leblon, Rio Scenarium e Marina da Glória. Entre outras ações culturais que integram o festival estão shows musicais na Arena Maratona com Arte, localizada na esplanada da Marina da Glória, com Toni Garrido, Orquestra Imperial, Cozinha Arrumada e Carrossel de Emoções. Acrescente ainda os famosos blocos do carnaval do Rio de Janeiro "Boitatá", "Bloco das Tubas", "Me Enterra na Quarta", "Céu na Terra" e "442", que estarão localizados em pontos específicos do percurso durante a realização das provas. A mistura de folia e corrida também contará com a Orquestra Circônica e a banda Sinfo?nica Ambulante. A Maratona com Arte 2023 é patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, XP, Idomed em parceria com o Instituto Yduqs, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS.

Jantar de Massas: confraternização além do asfalto - cada edição da Maratona do Rio, desde a sua primeira, sempre deixa como legado as amizades que são formadas nas corridas de rua. Neste sentido, a edição de 2023 será ainda mais especial, pois possibilitará o nascimento de novas amizades e o fortalecimento das antigas não somente sobre o asfalto, mas também à mesa de um representativo restaurante da cidade, o Rio Scenarium, eleito um dos 10 melhores bares do mundo pelo jornal inglês "The Guardian". O Jantar de Massas da Maratona do Rio acontece nos dias 9 e 10 de junho e sua entrada pode ser adquirida pelos corredores que participarão das provas, acompanhantes, familiares e apaixonados pelo Festival. Além da oportunidade de encontrar influenciadores, especialistas e atletas envolvidos com a Maratona do Rio, a programação do Jantar de Massas inclui sorteios de brindes e show da escola de samba Beija-Flor.

Rota Maravilhosa - em parceria com o Sebrae, a Maratona do Rio criou a "Rota Maravilhosa em cada Km", um roteiro com indicações de mais de uma centena de possibilidades de se viver as belezas do Rio de Janeiro em suas mais diferentes formas, saboreando a gastronomia, aproveitando os espaços de lazer, descobrindo a natureza, conhecendo as histórias, vivendo a cultura, apreciando a hospitalidade. O guia com o roteiro completo da "Rota Maravilhosa em cada Km" se encontra no site do evento.

A Maratona do Rio 2023 conta com Patrocínio Master das marcas Raízen e Cosan, Águas do Rio, Michelob Ultra e Claro, essas duas últimas marcas por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer. Também são patrocinadores a New On - Grupo Prevent Senior e XP. A marca esportiva oficial é a adidas, o hidratador oficial Gatorade. Os apoiadores são água mineral Minalba, Prefeitura do Rio e coparticipação Sesc RJ. O evento conta ainda com a parceria do Shopping Leblon como shopping oficial e da Polar, relógios oficiais da prova, Spid, Yup Star e Mil Geradores. Os parceiros de mídia são RÁDIO MIX FM, KALLAS MIDIA OOH, Eletromidia e BandNews. A Maratona do Rio é uma produção da Spiridon e Dream Factory.

Serviço: 08/06 (quinta-feira)

Retirada de Kit - 9:00 às 17:00h - Casa Maratona (Marina da Glória)

09/06 (sexta-feira)

Retirada de Kit - 9:00 às 19:00h - Casa Maratona (Marina da Glória)

10/06 (sábado)

Prova 21K - largada às 6:00h (largada no Leblon) Prova 5K - largada às 9:30h (largada no Aterro do Flamengo) Retirada de Kit - 8:00 às 17:00h - Casa Maratona (Marina da Glória) Shows (a definir) - Arena Maratona com Arte (Marina da Glória)

11/06 (domingo)

Prova 42K - largada às 5:00h (largada no Aterro do Flamengo) Prova 10K - largada às 8:30h (largada no Aterro do Flamengo) Shows (a definir) - Arena Maratona com Arte (Marina da Glória)