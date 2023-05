2ª Corrida Um Só Sangue está confirmada para 25 de junho

Dia desses vi em algum telejornal que os bancos de sangue estão quase zerados. Sou doadora há um bom tempo, mas confesso que durante a pandemia não fui. A próxima agendei para 1º de junho, vão fazer uma campanha em um shopping próximo de casa. Bem que podiam descobrir que doar sangue deixa a pessoa mais bonito, mais charmosa e mais poderosa. Quase três milhões de brasileiros precisam de doação de sangue, e uma doação dá para quatro pessoas. E para conscientizar a população, vai rolar a 2ª Um Só Sangue - corrida e caminhada do Programa Um Só Sangue, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Vai ser dia 25 de junho, a partir das 7 da manhã, na região do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo.

Foto: Um Só Sangue

Junho é mês de Conscientização para a Doação de Sangue, Junho Vermelho, que visa salientar a grande importância da doação contínua de sangue. Precisam de doações sempre, respeitando as regras para a sua saúde referentes à doação, e não apenas quando um ente querido ou algum conhecido precisa. O Dia 14 de junho foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como Dia Mundial do Doador de Sangue. Essa data homenageia Karl Landsteiner (1868 -1943), médico e biólogo austríaco naturalizado americano. Em 1930 ele ganhou um Prêmio Nobel pela classificação do sistema ABO e descoberta do Fator Rh.

Foto: 10k Tribuna de Santos

Este ano, a Corrida & Caminhada Um Só Sangue, que tem apoio da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE) e Abrasta Associação Brasileira de Talassemia (ABRASTA), possibilitará a participação de um número maior de pessoas. Isso porque, além de mais oferecer mais categorias (3km, 5km e 10km), o percurso acontecerá na Avenida Santos Dumont, na Zona Norte da capital paulistana.

Além disso, a categoria Kids também possibilitará a participação de crianças e adolescentes acompanhados dos pais. Durante a Corrida & Caminhada, os atletas poderão conhecer um pouco mais sobre a doação, quebrar paradigmas e começar ou retornar a doar sangue. A inscrição é na plataforma TicketSports, entre R$ 59,99 e R$ 69,99. Clique aqui para se inscrever. E bem que podiam fazer um ponto de coleta de sangue na própria corrida, fica a sugestão. A 10Km Tribuna de Santos faz um trabalho bem bacana, incentivando os corredores a doarem sangue.

PROGRAMA UM SÓ SANGUE - Lançado em 2021,busca intermitentemente garantir conteúdo e incentivo às pessoas para a importância da doação de sangue como um ato altruísta. "Quando idealizamos o Programa Um Só Sangue, tínhamos em mente estender o apelo para que as pessoas doem sangue voluntária e frequentemente, não somente em junho, mas o ano todo", comenta o presidente da ABHH, o hematologista Dr. José Francisco Comenalli Marques Jr., ao celebrar a adesão de parceiros tão essenciais para a realização de ações de doação e disseminação na causa. É importante reforçar que o objetivo da mobilização, que se intensifica no Junho Vermelho, mês do calendário instituído pelo Ministério da Saúde para lembrar e conscientizar a população sobre doação de sangue, é garantir estoque mínimo nos bancos de sangue.

SERVIÇO

Categorias Adulta: Caminhada 3km Corrida 5km Corrida 10km

Corrida Kids: 4 a 6 anos - 400m 7 a 9 anos - 600m 9 a 12 anos - 800m

Valores:Corrida Adulto:Lote promocional: R$69,99 Virada de lote: 01/06 Corrida Kids:Lote promocional: R$59,99 Virada de lote: 01/06 - LOCAL DA PROVA A arena ficará no Campo de Marte com entrada pela Avenida Santos Dumont 2241. O acesso deverá ser feito a pé e nos entornos existem vagas para estacionar. *Estacionamento gratuito com entrada até das 5h às 6h. Abertura dos portões: 5h 5h