3 dicas de Thiago Vinhal

Triatleta mais rápido do Brasil, Thiago Vinhal sonha em um dia vencer o mundial do IronMan em Kona, no Havaí. A jornada começou em 2012, em 2017 foi vice em uma etapa na Malásia e vem treinando forte para atingir seu objetivo. Nesta terça-feira, 10, ele fez uma palestra para os convidados do lançamento do Polar Vantage V3 e deu algumas preciosas dicas.

Foto: Polar

Primeiro triatleta profissional negro a competir no IronMan, Thiago é mineiro e formado em Educação Física. "Escolhifazer educação física porque eu queria mudar a vida das pessoas através do meu trabalho. Meus pais me ensinaram que o nosso amor se torna visível através do nosso trabalho", contou.

Thiago fez uma analogia, leu o que está escrito no dicionário no verbete "atleta": "Praticante de qualquer tipo de esporte, desportista, indivíduo robusto de sólida compleição, Hércules." "Isso mudou, não precisar ser um Hércules. Todo ser humano já nasce um atleta, um atleta é alguém que sempre quer evoluir um pouco mais, a cada treino", explicou Thiago, que decidiu a fazertriatlo para um dia fazer um IronMan. Ele corria e nadava bem, mas não sabia pedalar forte, era ruim de bike, e comprou uma bicicleta e foi atrás.

3 Dicas do Thiago Vinhal