3ª Rocky Mountain Games dá largada para temporada 2023 em Campos do Jordão

A temporada 2023 do Banco Master Rocky Mountain Games já está na fase de warmup, preparando a largada para abril, quando Campos do Jordão (SP) receberá, nos dias 1 e 2, centenas de atletas que vão encarar pedal e corrida desafiadores pelas trilhas da Serra da Mantiqueira. Como nos anos anteriores, o evento é aberto a familiares, amigos e público em geral. E não se pode esquecer dos mascotes, mais que bem-vindos para acompanhar os tutores na diversão ou na competição do canicross.

Evento tem atividades para toda a família Foto: Estadão

Para quem é da tribo da corrida, o Trail Run oferece cinco possibilidades de percursos e distâncias: 6km, 10km, 21km e 42km e, para quem não tem medo de subida, a disputa dos 4km do Uphill. Para os tutores que gostam de correr junto com seus cães, o canicross já se tornou uma das marcas registradas do Banco Master Rocky Mountain Games. Em Campos serão 4km. Já o Mountain bike terá circuitos de 25km e 50km, enquanto o Gravel - outra marca registrada das etapas do Banco Master Rocky Mountain Games, com sua mistura de percursos entre asfalto e terra - será disputado na distância de 40 km. Para os atletas que valorizam a união entre corrida e pedal, o Rocky Mountain Games oferece a opção do Rocky Man e Rocky Woman. Os homens e mulheres candidatos à coroa de rei e rainha da montanha precisão somar o maior número de pontos em três provas: Trail run 21 km + Mountain bike 50 km + Corrida Uphill.

Diferentemente do ano passado, Campos do Jordão vai abrir o circuito Banco Master Rocky Mountain Games neste ano. "A ideia da inversão de ordem nas etapas visa aproveitar melhor as condições de cada região. Desta forma, a nossa caravana seguirá para a Serra da Mantiqueira no outono ao invés do inverno", explica Andrea Estevam, diretora executiva da Rocky Mountain Sports Content. Com essa novidade de calendário, as etapas seguintes do maior festival de esportes e cultura de montanha do Brasil serão em Atibaia, entre 20 e 21 de maio; e Juquitiba, dia 26 agosto, confirma a Rocky Mountain Sports Content, organizadora do circuito que chega à terceira temporada.

Rocky Moutain Games terá também canicross Foto: Estadão

Além das competições, o Banco Master Rocky Mountain Games mantém a tradição ao oferecer uma arena vibrante, repleta de ativações, como arremesso de machado, slackline e atividades recreativas/educativas para crianças. Atletas, familiares, amigos e população local têm acesso liberado à Praça Pinho Bravo. Também oferecerá uma curadoria com as melhores comidas, além de show ao vivo e sessão de cinema no

As inscrições para a etapa de Campos do Jordão do Banco Master Rocky Mountain Games podem ser feitas pelo site oficial do evento: https://rockymountaingames.com.br/ ou diretamente no link: https://www.ticketsports.com.br/e/ROCKY+MOUNTAIN+GAMES+-+ETAPA+CAMPOS+DO+JORD%C3%83O+2023-35099.