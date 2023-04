4ª WSOUL Race, corrida feminina e gratuita em Santo André, será em 7 de maio

O Grand Plaza,principal centro de experiências da região do ABC e o primeiro a oferecer um marketplace personalizado, reforça seu compromisso com a sociedade da região e realiza, em 7 de maio, a 4ª edição da WSOUL Race, corrida de rua exclusiva para mulheres. As inscrições são gratuitas e abrem nesta quarta-feira, dia 19, com limite de mil vagas. Além da corrida, o evento também terá uma arena especial com aulas de dança, atividades físicas e distribuição de brindes. A competição faz parte da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo e é patrocinada pela Riachuelo.

Foto: WSOUL Race

"Focando no bem-estar e saúde de nosso público feminino, o Grand Plaza recebe a WSOUL Race para incentivar as mulheres a pensarem em si, com carinho e cuidado", diz Caroline Alves, gerente de Marketing do Grand Plaza.

Com largada às 7h30 no Grand Plaza, o percurso da corrida é de 5km e passa pela Rua Padre Manoel Vieira, Avenida Dom Pedro II e retorna pela Rua Conselheiro Justino, sendo finalizada no bolsão do estacionamento do shopping center. Ao longo do caminho, haverá pontos de hidratação com água e equipe especializada para auxiliar as participantes. Na chegada da WSOUL Race, todas as competidoras recebem medalha e as três primeiras colocadas ganham um troféu como premiação.

Foto: Golden Plaza

Serão disponibilizadas 1 mil vagas e as inscrições gratuitas são realizadas pelo site https://minhasinscricoes.com.br/evento/WsoulRaceEtapaSantoAndre2023 . Após a efetivação, a participante receberá o comprovante para a retirada do kit corrida, composto por camiseta e sacochila, disponível a partir de 6 de maio no Grand Plaza.

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos como a WSOUL Race do Grand Plaza, que são vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura. Antes da pandemia, esta prova geralmente acontecia no outubro rosa, com etapas também em Campinas e Taubaté. E esta etapa marca a volta do circuito ao calendário das corridas de rua.

Continua após a publicidade

SERVIÇO

WSOUL Race no Grand Plaza

Data: 7 de maio de 2023

Horário: 7h30

Inscrição: gratuita, pelo site https://minhasinscricoes.com.br/evento/WsoulRaceEtapaSantoAndre2023 (vagas limitadas)

Local: Grand Plaza - Avenida Industrial, 600 - Jardim - Santo André