5 dicas de presentes para corredoras

A Copa do Mundo acabou e o Natal é logo ali, no próximo domingo, 25 de dezembro. E para quem deixou para última hora vai aqui cinco dicas de bons presentes para corredoras, para você acertar na escolha. E aproveitando a deixa, um Feliz Natal para todas e todos!

Flávia Vinha e Grazi Zampieri são corredoras e abriram uma loja para mulheres esportistas - Fast4You

CABELOS - da Pink Cheeks, marca pioneira em cosméticos sportcare, o Leave-in Anti Shock, 120ml R$ 69,90. É um fluido capilar com protetor solar ideal para ser usado antes e depois da prática esportiva ao ar livre. Também conhecido como "antininho", forma uma película protetora nos fios, evitando o embaraçamento, bolas de nós e o ressecamento dos fios. Para manter o cabelo macio, hidratado e sem frizz.

Leave- in da Pink Cheeks

MÃOS - da Granado, Kit Spa para mãos (R$ 132,00). São quatro produtos: 1 Creme para Cutículas 100g + 1 Creme para as Mãos 60g + 1 Cera Nutritiva 7g + 1 Óleo Fortalecedor de Unhas 10ml. Toda corredora que conheço cuida super bem das mãos, e a Granado é uma marca que faz corridas de rua.

Kit para mãos da Granado

VESTUÁRIO - da La Vie, shorts de compressão com multi bolsos (R$ 209). Especial para corredoras, tem dois bolsões - um lateral e um na barriga - a peça se mantém no lugar, não sobe nem desce durante a corrida. Veste super bem. À venda online ou na Fast4You, no Broklyn. Esta loja é de duas corredoras.

Shorts anatômico e de compressão com dois bolsões

MAQUIAGEM - da Track & Field em parceria com O Boticário, tem a linha Make B.Unlimited Track & Field com produtos muito bons. Já testei todos. Adoro a máscara de cílios à prova d´àgua (R$ 89,90). Não borra e você pode correr sem medo ser feliz.

Máscara de cílios é a prova d'água - linha Make B. Track & Field Unlimited

CALÇADOS - a Mizuno acaba de lançar a edição Honolulu do Wide Rider 26 (que era o ProRunner) (R$ 999,90). Essa edição é celebrativa a 50ª Maratona de Honolulu, com aplicações leves e maleáveis dos desenhos de Leis, símbolo da prova. As Leis são guirlandas usadas no pescoço e são utilizadas para demonstrar afeição ou para parabenizar alguém por atingir algum objetivo. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Já testei o Wide Rider, um tênis bem bacana para rodar muito. Mas esta edição está tão linda que é melhor guardar para ocasiões especiais. O modelo possui placa Wave localizada na região traseira proporcionando maior amortecimento e estabilidade, auxiliando na transição da passada. O Cabedal é feito em Smooth Stretch Woven, tecido respirável e maleável que mantém o pé confortável e oferece maior suporte ao corredor. O Wave Rider 26 é um produto feito com diversos componentes ecologicamente responsáveis como placa Wave feita de óleo da semente da mamona, mesh feito de poliéster reciclado e atacados e forro interno feitos de PET reciclado. Tem toda a grade de numeração no site oficial.

Mizuno Wave Rider 26 Honolulu

Da Asics, a novidade é o NovaBlast3 (R$ 899,99) que tem uma entressola linda com tons de rosa, a referencia é o origami. Na grade de tamanhos do site oficial ainda há 34, 36 e 39. Tem alto amortecimento.