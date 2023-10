6 tênis ideais para quem vai começar a correr

O Blog Corrida Para Todos têm recebido e-mails de leitores, que vão começar a correr, pedindo sugestões para a compra do primeiro pneu - aquele tênis para corrida de rua que vai marcar sua estreia na modalidade. São tantos os modelos nas prateleiras, que não é uma tarefa fácil escolher. Para ajudar nessa missão, separamos aqui seis modelos bem bacanas, entre R$ 399,99 e R$ 1.399,99. Mas atenção, experimente antes de comprar.

O calçado esportivo não pode "pegar" em nenhum ponto, tem que ser confortável, e não pode ficar justo, tem que ficar um dedinho sobrando na frente, para não machucar as unhas. O pé costuma inchar um pouco durante a corrida, ainda mais no verão. Vá a uma loja multi marca e experimente todos esses que citamos abaixo, para ter um overview do que há de melhor disponível para quem vai entrar nessa modalidade, que eu pratico desde 1990.

Outro detalhe é a meia, prefira as especiais para corrida, e fuja das meias grossas de algodão, pois vão esquentar seu pé para valer. Vale investir em dois pares de meias especiais para corrida para começar a brincadeira. E capriche nas unhas - correr com as unhas dos pés compridas pode causar problemas, no mínimo vão quebrar durante o treino, ou pior - encravar. Outra dica: tênis com mais amortecimento são indicados para quem tem algum probleminha nos joelhos e está acima do peso. Tênis com menos amortecimento, para quem é magro por natureza. Tênis com mais estabilidade, é para quem quer um cuidado maior com os tornozelos. A parte superior do tênis se chama cabedal, a inferior, entre o solado e a palminha, é a entressola. Mas o principal é ser confortável ao calçar. Dito isso, vamos aos tênis. E tênis com placa de carbono é só para quem já correr muito e há um certo tempo, nem experimente.

NEW BALANCE Fresh Foam X More v4 (R$ 1.399,99) - tênis ideal para quem busca bastante amortecimento durante os treinos. Uneduas demandas importantes para os corredores, que são o conforto e a alta absorção de impacto. A junção da maior quantidade de espuma Fresh Foam X com o mapeamento a partir de dados coletados de corredores resultou em um tênis de excelência. Feito com a tecnologia Engineered Mesh, o material abraça confortavelmente os pés, e proporciona respirabilidade na parte superior do tênis.

ASICS GEL-KAYANO(TM) 30 (R$ R$1.299,99) - um dos tênis mais tradicionais da corrida de rua, que chegou a sua 30ª atualização. Para começar a correr em grande estilo e já com muita tecnologia aos seus pés. Foi um dos primeiros tênis que usei nas provas de corrida de rua, usava só nas provas. Para mim, é perfeito, não pega em nada, é confortável e estável. Após várias pesquisas e testes no Instituto de Ciências do Esporte da ASICS, em Kobe (Japão), a marca descobriu que o tempo de aterrissagem de cada passo dura cerca de 0,2 segundos, mas é a repetição que faz com que o calcanhar vire para dentro e, a partir disso, foi criada a tecnologia 4D GUIDANCE SYSTEM(TM) que consiste em um sistema integrado à entressola do tênis que dá o suporte necessário aos corredores, adaptando-se às mudanças de pronação dos pés causadas pela fadiga, ao longo da corrida. Dessa forma, ela, junto com as outras tecnologias, torna o tênis ideal para quem busca o máximo de conforto, segurança e estabilidade tanto para treinos, provas e até mesmo para caminhadas mais longas.

PUMA Magnify NITRO 2 (R$ 999,90)- O tênis tem amortecimento máximo para os treinos diários, graças à espuma NITRO presente na totalidade da entressola. Recomendado para corredores, que buscam também maior estabilidade.

MIZUNO Advance RSP (R$ 799,99) - maior amortecimento, maciez e mais conforto para as suas corridas. Sua entressola possui as tecnologias Response Foam e Response Core que proporcionam maciez e retorno de energia. O seu cabedal em knit (como se fosse tricotado) com monofilamento garante o maior ajuste aos seus pés. Além disso, seu solado conta com X10, um composto de borracha com carbono que garante maior tração e durabilidade.

OLYMPIKUS Corre 3 (R$ 499,99) - tênis da Família Corre e que carrega a tecnologia Eleva Pro, indicado para quem busca amortecimento na corrida. É um topa tudo, eu gostou muito do modelo, tenho três dele. Tem o cabedal leve e respirável, o que é muito bom com o verão que vai chegar. E o solado segura bem na hora de desviar dos buracos.

ADIDAS Runfalcon (R$ 399,99) - a entressola é com a espuma Cloudfoam, tem um drop de 9mm (diferença de altura entre o calcanhar: 25 mm/e ponta do pé: 16 mm), pesa 325g, solado de borracha e o cabedal contém pelo menos 50% de conteúdo reciclado. Um tênis para experimentar a correr, com um ótimo custo benefício.