7ª Disney Magic Run está confirmada para 29 de outubro

A Disney Magic Run está de volta em 2023. A 7ª edição da corrida e caminhada está confirmada para 29 de outubro, na região do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. Neste ano, os participantes podem escolher entre duas opções de percurso: corrida de 8 KM ou caminhada de 3 KM, esta última para toda a família, inclusive as crianças. Será uma oportunidade bacana de combinar diversão e atividade física em uma manhã ao ar livre com os personagens mais amados e conhecidos do mundo.

Foto: Magic Disney Run

A edição de 2023 da Disney Magic Run tem patrocínio máster de Nubank Ultravioleta e traz alguns benefícios exclusivos para clientes, como a pré-venda exclusiva que acontece entre os dias 31 de julho e 6 de agosto, no site https://www.disney.com.br/corrida com um desconto de 30%. Já a abertura das inscrições para o público geral acontece partir de 7 de agosto, com 20% de desconto para clientes Nubank Ultravioleta e 10% para clientes Nubank durante todo o período. Além disso, clientes Nubank Ultravioleta contarão com mais vantagens durante o evento e na retirada dos kits. Os benefícios exclusivos serão divulgados em breve.

Os inscritos poderão retirar o Kit entre os dias 27 e 28 de outubro (local será divulgado em breve), que dá direito a número de peito, camiseta para cada inscrito e 'sacochila', que este ano estão sendo produzidos pela ACE C&A. Além disso, terão a chance de aproveitar ativações pensadas para todos os públicos ao longo do percurso. Os que completarem os trajetos levarão para casa a medalha exclusiva desta edição.

A 7ª edição da Disney Magic Run será realizada pela Norte Marketing e conta com patrocínio máster de Nubank Ultravioeta, além de Ace - a marca esportiva da C&A -, Tang e A.C.Camargo Cancer Center como patrocinadores e Grendene Kids, O Boticário, Rádio Disney e Achilles Brazil como apoiadores.

Serviço

DISNEY MAGIC RUN 2023

Data: Domingo, 29 de outubro de 2023

Local da concentração/largada: Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. - Parque do Ibirapuera - Vila Mariana, São Paulo - SP, CEP 04008-001

Horários:

Largada Corrida: 7h00 | Aquecimento Corrida: 6h45

Largada Caminhada: 8h00 | Aquecimento Caminhada: 7h45

Valores: Inscrições unitárias a partir de R$ 119,99.

Datas de vendas:

- Pré-venda exclusiva para clientes Nubank Ultravioleta: Entre os dias 31 de julho e 6 de agosto - Abertura público geral: A partir do dia 7 de agosto até 27 de outubro ou quando as inscrições esgotarem

Site Disney: https://www.disney.com.br/corrida

Descontos Nubank: - Pré-venda exclusiva para clientes Nubank Ultravioleta com 30% de desconto. Até 4 kits por CPF - de 31 de julho e 6 de agosto

- Público Geral: Clientes Nubank Ultravioleta terão 20% de desconto. Clientes Nubank 10% de desconto. Até 4 kits por CPF para ambos os casos - de 7 de agosto até 27 de outubro ou quando as inscrições esgotarem