A 38ª Maratona de Porto Alegre terá premiação total de R$ 180 mil

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, a mais rápida do Brasil, terá a maior premiação de sua história. Serão R$ 180 mil em dinheiro para os cinco primeiros colocados das duas modalidades principais - 42 km e os 21 km - inclusive da categoria PcD. Os campeões vão receber R$ 30 mil, cada. As inscrições já estão abertas e a prova, confirmada para 3 e 4 de junho.

Maratona de Porto Alegre está preparada para receber 20 mil corredores. Foto: FocoRadical/Maratona Internacional de Porto Alegre

O Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), que organiza esta maratona, divulgou que 5 mil corredores já se inscreveram e que a expectativa é chegar 20 mil. Em 3 de junho será realizada a corrida rústica de 7 km, a Maratoninha Kids, ambas sem premiação em dinheiro; e a meia maratona. A prova principal, a maratona (42.195m) será no domingo, 4 de junho. Esta competição tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

"Tradicionalmente, a nossa maratona é muito competitiva. O percurso, grande parte pela orla do Rio Guaíba, tem baixíssima variação na altimetria e a temperatura fria, em junho, é a ideal ao desempenho dos atletas. Por isso, nos últimos anos, recebemos participantes do Brasil inteiro em busca de suas melhores marcas. Em 2023 teremos também uma elite forte correndo pelas principais ruas de Porto Alegre em busca da alta premiação", afirma Paulo Silva, diretor da prova e do CORPA.

O recorde da maratona feminina persiste desde 2013, quando a queniana Ednah Mukhwana marcou 2h32m41. Já o melhor tempo no masculino tem quase duas décadas. Em 1994, Luís Carlos da Silva cravou 2h12m59.

Programação oficial

A programação começará oficialmente em 31 de maio, com a aberta da Feira da Maratona, localizada no Barra Shopping Sul, que se estenderá até 3 de junho, dia das primeiras corridas. Na manhã de sábado, 3 de junho, às 7h acontecerá a largada da corrida rústica de 7 km. Dez minutos depois começará a meia maratona. A programação do dia contará ainda com a Maratoninha Kids, às 11h. No domingo, 4 de junho, é a vez da prova principal. A maratona terá largada às 7h. As inscrições para todas as distâncias e a corrida kids estão disponíveis no site www.maratonadeportoalegre.com.br.