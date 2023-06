A brasileira Marlei Willers é a campeã da Maratona de Porto Alegre

São Pedro abençoou a 38ª Maratona de Porto Alegre neste domingo, 4 de junho, com sol e temperaturas entres 14 e 20 graus, uma dádiva para os corredores, já que costuma fazer muito frio sempre. Na edição passada, por exemplo, os termômetros marcavam 2 graus na largada. Segundo Paulo Silva, organizador da prova, 5.189 maratonistas retiraram os kits, entre eles a elite, com atletas do Quênia, Uganda, Estados Unidos, Argentina e Brasil. A paranaense radicada no Rio Grande do Sul, Marlei Willers (FILA) assumiu a liderança a dez quilômetros da chegada e venceu plena, ovacionada pela torcida, com o tempo de 2h40m59. No masculino, o queniano Vestus Cheboi Chemjor (Olympikus) liderou de ponta a ponta e cruzou a linha de chegada com 2h15m29. Foi ele quem venceu a Maratona de São Paulo, em sua estreia nessa distância. Ambos receberam R$ 30 mil de premiação, maior da história da competição.

Foto: Marlei Willers

"Sabia que tinha chances, no km 32 senti que dava para vencer, consegui assumir a liderança depois que a queniana (Vivian Kiplagat) baixou o ritmo. Isso foi graças ao carinho da torcida que dava força e aplaudia no percurso. Foi muito emocionante", disse Marlei, muito emocionada depois que concluiu os 42.2 km. A atleta iniciou nas maratonas no ano passado, e com vitória logo na primeira - Maratona da Fila, em setembro. Depois venceu também a Maratona de Curitiba, também em 2022. Marlei mora em Morro Reuter, onde conduz um negócio de massas caseiras.

"Eu estou muito feliz com esta vitória em Porto Alegre. Eu amo correr no Brasil por causa das pessoas. Queria muito competir pelo Brasil. Os brasileiros amam a corrida. O apoio e o clima durante a prova foi incrível. Permitiu que eu pudesse encontrar forças na reta final. Gostaria de poder agradecer a todo mundo. Vinha treinando bem e vim para vencer a prova. Consegui a segunda maratona mais rápida da minha carreira. Porto Alegre vai ficar para sempre no meu coração", disse Vestus Cheboi instantes depois de cruzar a linha de chegada. Em segundo, cruzou a linha de chegada o também queniano Collins Kimosop. Em terceiro, o primeiro brasileira da prova Gilmar Silvestre Lopes, em quarto Cipó (Olympikus) e Antonio Marco Pereira Araújo. Os quenianos e Cipó calçaram o tênis Grafeno 2 e foram só elogios. Giovani dos Santos (Olympikus) quebrou no km 21 e teve que abandonar a prova.

Foto: Vestus Cheboi

Vivian Kiplagat (Olympikus) se sentiu indisposta no km 32, por isso teve que diminuir o ritmo, foi a segunda, com o tempo de 2h41m59. Raíssa Marcelino (Olympikus) sentiu enjoo no KM 21, mas seguiu até o fim bravamente, conseguindo chegar em sexto lugar. Em quarto deu Estados Unidos, com Hannah Clark Luber, que se mudou de Nova York para o Brasil há dois anos.

A prova teve transmissão, ao vivo, pela TVE RS, emissora pública administrada pelo Departamento de Radiodifusão e Audiovisual da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), e pelo canal no YouTube da Olympikus, marca esportiva do evento. Os corredores começaram a chegar à arena às 5h, e presenciaram uma Lua Cheia espetacular, tanto no sábado como no domingo.

Este ano o evento foi dividido em dois dias. No sábado, 3, foram realizadas a corrida rústica (7 km) e a meia maratona (21.1 km); e no domingo, 4, a maratona principal (42.195 metros). As provas tiveram as partidas na avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul, na Zona Sul da Capital, e percorreram os principais pontos turísticos da orla e Centro Histórico.

"Sem dúvida esta foi a maior edição da Maratona Internacional de Porto Alegre. Tivemos a inédita transmissão ao vivo e, ainda, contamos com a maior premiação em dinheiro da história do evento, com cerca de R$ 180 mil. Foram 16 mil atletas nos dois dias de provas e registramos a presença de 30 mil pessoas nos quatro dias da Feira da Maratona, realizada no Centro de Eventos do BarraShopping Sul", afirma Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), organizador do evento.

Outra novidade foi o início do Troféu Geny Mascarello, entregue a campeã. "Uma homenagem a ela, que venceu a Maratona de Porto Alegre sete vezes", explicou Paulo. Inclusive a própria Geny fez a entrega do troféu.

Foto: Marlei Willers

"Foi mais uma belíssima Maratona Internacional na nossa cidade. É um evento que movimenta cultura, economia e incentiva a convivência urbana. Agradecemos pela parceria e prestígio dos atletas que visitaram a Capital neste final de semana. Porto Alegre está sempre de portas abertas para o esporte", afirmou o prefeito Sebastião Melo.

"A Maratona Internacional de Porto Alegre é uma das mais importantes do calendário do país. É considerada a mais antiga do Brasil e mais rápida da América do Sul, e seus índices classificatórios servem para ranquear as grandes maratonas mundiais, como a famosa Maratona de Boston (EUA)", observou a secretária de Esportes, Débora Garcia, que deu a largada da maratona.

No sábado, pela primeira vez, foram realizadas as provas de 7km e a meia maratona (21km). Como a largada do 7k foi dez minutos antes, a passagem da elite dos 21km mesmo com os batedores, enfrentou um pouco de lentidão dos corredores que largaram por último. Os trajetos eram iguais até quase o km 2.

No sábado (3), a meia maratona foi vencida, na categoria masculina, pelo gaúcho de Passo Fundo, Maicon Mancuso, que percorreu os 21.097 metros em 1h04m16. E na categoria feminina, a cearense Aline Prudêncio completou a prova em 1h17m17. A premiação para cada um deles foi de R$ 5 mil. E na rústica (7km) venceu Jéssica Ladeira (Olympikus), em 23m46 e no masculino Vinícius de Carvalho Alves, no tempo de 21m16s.

Foto: Jéssica Ladeira

Essa que vos escreve correu a Rústica e adorou. O trajeto é 100% afastado, lindo e plano, à beira do Guaíba, com hidratação a cada 3km. Gostei bastante. Na chegada, na entrega das medalhas, que por sinal eram lindas, foi ofertado cerveja, água e isotônico. Cafezinho faltou na área comum, mas meu amigo das corrida, Antonio Collucci (Sempre Correndo), me levou para a tenda dos Corredores da Zona Norte, onde fomos muito bem recebidos por Avelar. Lá tinha café, pão com requeijão, bolos, geleias. Tudo uma delícia. Tanto a Run&Fun como a Ademir Paulino utilizaram a tenda da Cia dos Cavalos, maior assessoria esportiva do RS, lá tinha um café gaúcho muito bom, que nos foi ofertado por Lucas Fittipaldi, que acaba de abrir sua própria assessoria, a The Run.

Pontos positivos: postos de hidratação, medalha, estacionamento no Shopping, retirada do kit e expo no Shopping

Pontos que podem ser melhorados: no sábado, o isotônico e a cerveja não foram suficientes para todos os concluintes da meia maratona; o saquinho do kit do atleta era de plástico; o guarda-volumes e a tenda do alongamento estavam dentro do estacionamento, no subsolo, muita gente não encontrou; não havia tenda para os atletas ou para imprensa, havia a tenda VIP, que não tinha cadeiras nem água, a mesma pode ser adaptada para este fim; não teve cheque cenográfico na premiação para o público conferir qual foi o valor pago para cada atleta; não funcionou a largada da meia maratona apenas 10 minutos após a largada da rústica, o que causou confusã0 na passagem da elite entre os corredores da rústica, que largaram por último - meu caso. Meia hora de diferença já resolveria isso.

A 38ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre foi apresentada por Unimed, teve a Olympikus como marca esportiva oficial, contou com o patrocínio da Sul Gás, Michelob Ultra, Gol e Master Hotéis, com o apoio de SmartFit, Fonte da Ilha Água Mineral Natural, BarraShoppingSul, Parque da Orla, DaColônia e Foco Radical, e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A organização do evento foi assinada pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA).

Silvia Herrera viajou a convite da Olympikus

Resultados da Maratona Internacional de Porto Alegre 2023

Maratona Geral Feminina

1. Marlei Willers, 2h40m59 (Fila)

2. Vivian Kiplagat, 2h41m59 (Olympikus)

3. Jéssica Amanda Ferreira, 2h47m08

4. Hannah Clark Luber, 2h49m35

5. Ana Catarina Amâncio de Oliveira, 2h51m00

Maratona Geral Masculina

1. Vestus Cheboi, 2h15m29 (Olympikus)

2. Collins Kimosop, 2h16m53 (Olympikus)

3. Gilmar Silvestre Lopes, 2h17m22

4. Wellington Bezerra da Silva, 2h18m42 (Olympikus)

5. Antonio Marco Pereira Araújo, 2h20m36

Meia maratona Geral Feminina - sábado (3)

1. Aline Prudêncio, 1h17m17

2. Jaciane Barros de Jesus, 1h17m58

3. Senara Almeida da Silva, 1h19m03

4. Luciana Eltz Soares, 1h19m19

5. Fabrícia Ester Stedille, 1h19m54

Meia maratona Geral Masculina - sábado (3)

1. Maicon Mancuso, 1h04m16

2. Gustavo Barros de Souza, 1h04m31

3. Cícero Evandro Ferreira dos Santos, 1h05m22

4. Juliano Araújo, 1h05m38

5. Moses Kibet, 1h06m09 (Uganda/Olympikus)

Corrida Rústica (7 km) Geral Feminina - sábado (3)

1. Jéssica Ladeira, 23m46 (Olympikus)

2. Luisa de Souza Giampoli, 24m07

3. Gabriela Lamb Bender, 25m58

4. Najara Louzada Siqueira, 26m51

5. Mariana Jardim Rodrigues Saraiva, 28m42

Corrida Rústica (7 km) Geral Masculina - sábado (3)

1. Vinícius de Carvalho Alves, 21m16

2. Adélio dos Santos, 21m23

3. José Antônio Machado da Cunha, 21m27

4. Elizandro Melgarejo, 21m43

5. Daniel Klein Ortiz, 21m44