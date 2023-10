"A corrida salva vidas, e salvou a minha"

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população em todo o mundo fosse mais ativa. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) mostram que estão previstos 74 mil casos novos de câncer de mama, por ano, até 2025. São esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano, do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões sul e sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. E a prevenção é uma das ferramentas para frear essas estáticas, e a atividade física regular é uma forma delas. E todo mês de outubro lembramos disso, com a campanha Outubro Rosa, que surgiu nos EUA numa corrida de rua. E ano, a ano, aqui no Brasil aumentam as corridas de rua e caminhadas nesse mês, para tentar diminuir o número de sedentários e frear essas estatísticas sombrias .

Foto: Arquivo pessoal

A corredora de rua amadora e técnica de enfermagem Vanusa Verbel, 53 anos, é um exemplo dessa realidade. É dela essa frase aqui no título do post. Em 2016, ela perdeu o chão quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama e o cenário piorou depois, quando teve uma embolia pulmonar. Superado o tratamento, neste domingo, 29 de outubro, ela será uma das participantes da Corrida Pink do Bem Ossel Assistência, uma das provas organizadas em todo Brasil por associados da ABRACEO (Associação Brasileira de Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor) por conta do Outubro Rosa, campanha criada há 40 anos, pela Susan G. Komen Breast Cancer Foundation, nos Estados Unidos, quando foi realizada a primeira corrida de rua Race for The Cure. Susan morreu de câncer de mama, nos braças da irmã Nancy, que resolveu trabalhar em prol da cura dessa doença, criando a fundação que leva o nome da irmã.

Vanusa sempre gostou de fazer caminhadas e de correr. Fazendo o autoexame, descobriu precocemente o câncer de mama. Até a 12ª sessão de quimioterapia, foram 16 no total, ela continuou a correr. Mas nas últimas quatro, as mais fortes, ficou muito debilitada e teve até uma embolia pulmonar. Enfrentou tudo bravamente.

Para os sedentários e sedentárias, ela tem um recado: "A corrida salva vidas e salvou a minha. Vão fazer algo de bom, seja academia, caminhada etc." E para quem for diagnosticado com a doença, ela traz um alento:"Desistir jamais, o câncer pode não ter cura, mas tem tratamento. Logo após o meu diagnóstico de câncer de mama, devido os problemas que tive com o pulmão, fui diagnosticada como metástase no pulmão, nessa época fiquei sem chão, foi terrível. Fiz acompanhamento durante seis anos tendo que fazer exames a cada seis meses. Hoje, como disse meu médico não faço parte mais das pacientes dele."

"Neste ano a Corrida Pink do Bem OSSEL Assistência será histórica. Com número inédito de 3 mil atletas, essa é a primeira prova de Sorocaba com largada no Parque das Águas, sem percurso duplo, e boa para os participantes baterem os seus recordes. Sem contar o conceito de sports entrainement que trazemos para as provas, com apresentações circenses, distribuição de brindes, DJ, aulas e atividades de ginástica para todos os que forem prestigiar o evento. Também teremos muitas ativações de nossos patrocinadores que são sempre engajados em oferecer grandes experiências para o público", ressalta Luciana Silva, CEO da Pepper Sports.

HÁBITOS SAUDÁVEIS

A oncologista do Hospital Edmundo Vasconcelos e da Oncoclínicas São Paulo, Marcela Bonalumi, explica que são dois os fatores de risco principais: ser do sexo feminino e o envelhecimento. "Muitas vezes as mulheres chegam ao consultório procurando na vida algum hábito que possa ter facilitado o surgimento do câncer de mama. Nós sabemos que, apenas entre 5 e 10%, está relacionado a causas genéticas hereditárias, ou seja, herdado de pai, mãe e familiar. O primeiro principal fator de risco é ser mulher e o segundo principal fator de risco é envelhecer, ou seja, o câncer de mama esta muito relacionado a fatores que não podemos mudar. Quanto a idade, a incidência do câncer de mama aumenta consideravelmente após acima dos 40 anos", detalha.

Segundo a médica, um fator muito importante são as medidas de prevenção. "Existem dados de estudos sérios que mostram impacto realmente impressionantes na redução de risco de incidência e recorrência do câncer de mama para pacientes que fazem atividade física, que tem alimentação regrada e possuem controle de peso. A adoção de um estilo de vida mais saudável é muito importante para reduzir as chances da doença", afirma ela.

Foto: Lorenzetti

EVENTOS DO ÚLTIMO FIM E SEMANA DO OUTUBRO ROSA

