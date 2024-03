A pedido do governo federal, Nike vai mudar a data da São Paulo Run

Segue abaixo o comunicado:

"A Nike São Paulo Run, inicialmente prevista para o dia 5 de maio, será remarcada devido a solicitação do Governo Federal em torno da realização do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como 'Enem dos Concursos'. O pedido do Ministério do Estado de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, direcionado à Prefeitura de São Paulo, solicita que as 220 cidades que sediarão provas do concurso não realizem grandes eventos no dia 5 de maio, a fim de facilitar o deslocamento dos candidatos para a realização das provas. A Nike, por meio da Fisia - distribuidora oficial da marca no Brasil, anunciará a nova data da corrida e o novo cronograma de treinos gratuitos via Nike.com e e-mails aos corredores inscritos nas próximas semanas. Os corredores inscritos que não puderem participar da corrida na nova data agendada terão direito a reembolso do valor pago pela inscrição. Nos próximos dias será comunicado o processo de solicitação do reembolso. Para mais informações, acesse: www.nike.com.br/nike-sp-run. Reconhecemos e lamentamos o inconveniente causado e continuamos entusiasmados em promover a Nike São Paulo Run como o encontro de todos os corredores.