Abertas as inscrições para a São Silvestre

Estão abertas as inscrições para a 98ª Corrida Internacional de São Silvestre, tradicionalmente realizada no último dia do ano na Avenida Paulista. É uma corrida de rua de 15km, e o corredor pode garantir seu lugar no site oficial da prova: www.saosilvestre.com.br, em duas opções: R$ 240,00 (Geral) ou R$ 850,00 (Premium), que podem ser pagos via PIX, PicPay, boleto bancário ou cartão de crédito (podendo ser parcelado em até quatro vezes). Corredores de 60 anos ou mais têm desconto de 50% como previsto em lei. Neste ano, a entrega de kit será feita no Expo Center Norte.

A largada será na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, com chegada na mesma avenida Paulista, número 900, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. A programação no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

O evento, organizado pela Yescom, oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por "pipocas". Para combater fraudes, a organização vai monitorar a inscrição de atletas na categoria 60+. Infelizmente há todo tido de fraude nessa categoria que paga 50% menos.

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo. O apoio especial é da Prefeitura da Cidade de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Percurso

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, número 2084, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

Largada: Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Major Natanael

Rua Desembargador Paulo Passaláqua

Av. Pacaembu

Rua Norma Pieruccini Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Marquês de Itu

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Largo do Paissandu

Rua Conselheiro Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Coronel Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Rua Maria Paula

Av. Brigadeiro Luís Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista Edifício Gazeta

Resultados da 97ª Corrida Internacional de São Silvestre:

Masculino

1) Andrew Rotich (UGA), 44min43s

2) Joseph Panga (TAN), 45min17s

3) Maxwell Rotich (UGA), 45min42s

4) Fábio Jesus Correia (BRA), 46min13s

5) Moses Kibet (UGA), 46min15s

Feminino

1) Catherine Reline (QUE), 49min39s

2) Wude Yimer (ETI), 50min01s

3) Kebebusch Yisma (ETI), 52min57s

4) Jenifer do Nascimento (BRA), 54min02s

5) Tadesu Tafa Weka (ETI), 54min24s