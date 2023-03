Adidas vai patrocinar a Meia Maratona de São Paulo

A adidas acaba de anunciar que é a nova patrocinadora oficial da 23º Meia Maratona de São Paulo, que será realizada no dia 16 de abril na cidade de São Paulo. Com o acordo, a marca amplia os investimentos no mercado de corrida em território brasileiro assinando com uma das principais provas do país. A marca, desde o ano passado, é a patrocinadora da Maratona do Rio também.

Meia Maratona Internacional de São Paulo

"Um dos maiores países na categoria de Running para a adidas globalmente, o Brasil tem um número cada vez maior de praticantes de corrida a cada ano. Realizar a Meia Internacional de São Paulo nos conecta diretamente com esse público na maior cidade do país, expandindo nossa conexão e oferecendo produtos para os mais diversos perfis de corredores e corredoras que encontraram na modalidade uma forma de melhorar sua qualidade de vida", destaca Barbara Ikari, gerente sênior de produto para Running na adidas Brasil.

Linha Adizero/ Foto: adidas

No começo de março, a marca alemã lançou a Linha Adizero (foto acima), focada em performance. Os tênis dessa linha, nos pés da elie já conquistaram 10 títulos de Campeonato Mundial e quebraram dois recordes mundiais quebrados. "Minha planilha de treinos e provas está sempre mudando em termos de distância, intensidade e propósito. Por essa razão, é fundamental para mim ter um tênis adequado para cada aspecto da minha corrida - dos treinos diários até corridas ritmadas e provas de competição. A linha ADIZERO me proporciona um ótimo tênis para cada ocasião", afirma Peres Jepchirchir, atual campeã olímpica e três vezes recordista mundial. A linha é formada por: ADIZERO ADIOS PRO 3 (R$1.899,99), ADIZERO TAKUMI SEN 9 (R$1.599,99), ADIZERO ADIOS 7 (R$999,99), ADIZERO PRIME X STRUNG (R$2.199,99), ADIZERO SL (R$899,99) e ADIZERO BOSTON 11 (R$1.299,99). E no final de fevereiro, o Ultraboost Light (R$ 1.199,99), 30% mais leve que o Ultraboost, e o modelo mais leve da marca.

Ultraboost Light/ Foto: adidas

Buscando oferecer a melhor experiência para os participantes do evento, a parceria entre adidas e Meia Maratona Internacional de São Paulo abrange muito mais que as tradicionais entregas de patrocínio na arena. A novidade para este ano está nas camisetas que compõem os kits dos corredores e corredoras que serão produzidas pela marca.

Meia Maratona de SP/ Foto: adidas

Com adesão de mais de 15 mil atletas, o evento, cuja atração principal é a prova dos 21 km, também oferece distâncias de 14 km e 7 km com largada e chegada na praça Charles Miller em frente ao estádio do Pacaembu. Com realização da TTK, a 23ª Meia Internacional de São Paulo gera um grande impacto positivo na economia e atrai diversos turistas para a cidade. As inscrições, kits entre R$ 199,99 e R$ 318,99, para as diferentes distâncias do evento são realizadas diretamente pelo site da Meia Maratona Internacional de São Paulo.

Kit Básico/ Foto: Meia Maratona de SP

Serviço Evento: 23ª Meia Maratona Internacional da Cidade de São Paulo - 2023 Modalidade: corrida de rua Data: 16/04/2023 às 06h30 (domingo) Local: Praça Charles Miller (largada e chegada) Localidade: São Paulo - Centro CEP: 01234-900 Evento para: praticar Mais informações: http://www.meiamaratonasaopaulo.com.br