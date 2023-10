Adriana Silva conquista a Six Star Medal na Maratona de Chicago

Todo esporte tem as competições mais importantes. No caso das maratonas é o Circuito World Marathon Majors, com seis etapas: Tóquio, Londres, Boston, Chicago, Nova York e Berlim. Essas provas reúnem os melhores atletas da elite e milhares de corredores amadores. Os profissionais competem por premiações polpudas, e geralmente correm duas delas por ano, o circuito é anual desde 2015. Já os amadores vão atrás da Six Star Medal - uma linda mandala que é recebida após concluir as seis etapas. E este ano, a maratonista Adriana Silva (ASICS), recordista brasileira da maratona, que agora é também treinadora, acaba de conquistar sua mandala em Chicago (EUA), nesse domingo, 8 de outubro.

Foto: ASICS

Desta vez, Adriana, 42 anos, foi a única brasileira a receber a Six Star, que tem uma entrega especial, e completou a prova "de boa" com o tempo de 2h53'11. "Chicago é realmente uma prova linda. Estou muito feliz com meu tempo, apesar de não ter colocado isso como meta. Mas a corrida estava tão gostosa e fluiu tão bem que acabou acontecendo esse resultado. Feliz em ter conseguido a mandala e também com a notícia de ter sido classificada para o mundial de master ano que vem na Austrália", comemora Adriana.

Ela, que representou o Brasil na olimpíadas Rio2014 e Londres2012, fez sua primeira major em Berlim, em 2010, prova que ela também fez em 2014. Em 2012, ela competiu na Maratona de Tóquio; em 2013 em Londres; em Boston, 2014 e Nova York em 2018. Entre todas as seis Majors, a prova de Tóquio foi a que mais marcou sua trajetória, realizada há onze anos, em 26 de fevereiro. Com o objetivo de conquistar uma vaga para as Olimpíada de Londres, Adriana não só conseguiu a vaga como também quebrou o recorde Sul-Americano e brasileiro, que é dela até hoje, com o tempo de 2:29:17. Aperuana Inês Melchor quebrou a marca sul-americana em Berlim, em 2014, com o tempo de 02:26:45.

Adriana é formada em Educação Física e além dos seus treinos como atleta, também treina outros corredores de elite e atletas amadores. Em 2020 realizou o seu sonho de ter um instituto para levar o esporte a crianças carentes, inaugurando o Instituto Enfrente.