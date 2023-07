Agenor Netto, ultramaratonista com esclerose múltipla, vai completar sua 188º corrida

Não é sobre desafios, ultramaratona exige muita disciplina, treino, dedicação e orientação especializada, inclusive médica. Agenor Netto, 49 anos, é um bom exemplo. Diagnosticado com esclerose múltipla (EM), doença autoimune que afeta o sistema nervoso central (SNC) , o corredor amador que é natural de Ilhéus (BA) e trabalha como propagandista farmacêutico vai completar sua 188ª corrida neste domingo, em Itacaré (BA). Aliás, ele é o primeiro brasileiro com EM a completar uma ultramaratona e também a participar da UpHill Marathon, na Serra do Rio do Rastro (SC). Estima-se que cerca de 40 mil pessoas no Brasil tenham a doença.

Foto: Agenor Netto

"Os médicos insistiam que minha jornada não poderia passar despercebida, já que eu estava fazendo a diferença e inspirando muitas pessoas. Hoje, meu objetivo é mostrar a todos que devemos buscar alternativas e lutar sem desistir - foi assim que comecei a trilhar meu caminho, um passo de cada vez", diz Agenor Netto, que neste domingo vai correr a Itacaré Run, em Itacaré (BA), uma 7km.

Em 2014, com o apoio de amigos e familiares, ele e sua esposa se inscreveram em uma corrida de rua, um percurso de 5 km. O desafio, que parecia inalcançável, se tornou pequeno diante das conquistas que viriam a seguir. Com a autorização de seu médico, treinamentos regulares e acompanhamento de um educador físico, Agenor completou sua primeira maratona, percorreu 42 km em 2018, oito anos após o diagnóstico, e, no ano seguinte, recebeu, pela Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), o título de 1º brasileiro com EM a completar uma ultramaratona, depois de percorrer 52 km.

Agenor lembra que, antes de receber o diagnóstico, passou por várias consultas médicas devido aos surtos característicos da EM, que são manifestações de sintomas diferentes em cada indivíduo e têm duração mínima de 24 horas. "Tudo começou em novembro de 2010, quando eu não conseguia sair da cama para trabalhar. Sentia náuseas e uma sensação de vertigem. Procurei ajuda médica e me disseram que poderia ser labirintite. Quinze dias depois, enquanto dirigia meu carro, novos sintomas estranhos surgiram, como calafrios e visão embaçada, o que me impediu de buscar ajuda sozinho e chegar a um hospital. Mais uma vez, me recomendaram repouso, pois suspeitavam que fosse estresse", relembra.

Caracterizada pela inflamação crônica e desmielinização da bainha de mielina, uma camada que protege os axônios dos neurônios e é fundamental para a transmissão dos impulsos nervosos, a esclerose múltipla é mais comum em jovens, entre 20 e 40 anos.

Somente após o terceiro surto, o qual provocou uma paralisia facial (boca torta) e perda os movimentos no lado esquerdo do corpo, os médicos o encaminharam para um especialista em Salvador, capital do estado, com suspeita de esclerose múltipla. Realizou então exames mais abrangentes e o diagnóstico de Agenor foi confirmado. "Eu me senti no fundo do poço. Era fim de ano e, depois de tudo o que passei, receber a notícia dos médicos, que não sabiam se eu poderia recuperar meus movimentos, foi extremamente difícil para mim", afirma.

Mas, mesmo diante da situação difícil, Agenor não deixou se abater. No ano seguinte, iniciou a fisioterapia e começou a ser acompanhado por fonoaudiólogos. Aos poucos, ele foi reaprendendo a andar e, após quatro meses desde a identificação da doença, mesmo ainda tendo fadiga intensa e formigamento devido à falta de exercícios físicos, Agenor recuperou seus movimentos, a visão e a fala.

"Por mais difícil que seja, nunca desista. O importante é entender que dar o seu melhor todos os dias é suficiente. Eu percebi que não é necessário realizar feitos extraordinários ou ser um super-herói. A constância e a disciplina são essenciais para alcançar seus objetivos: recuperar os movimentos e superar a esclerose múltipla", incentiva o maratonista baiano.

Conhecido por seus colegas de corrida como Netto, o atleta utiliza a visibilidade que alcançou para realizar ações sociais. A cada nova corrida, o atleta propõe à comunidade local doações que beneficiam pessoas em vulnerabilidade social. Embora sua doença esteja estabilizada, Agenor continua seu tratamento e faz acompanhamento médico regularmente. "A esclerose múltipla exige que eu esteja sempre alerta. Mantenho uma rotina constante de exercícios, treinos e alimentação saudável. Sei que quanto mais eu fizer por mim, menos chances a esclerose múltipla terá contra mim", finaliza Netto.