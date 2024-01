Agnes Ngetich é a primeira mulher a correr 10km abaixo de 29 minutos

A mulherada está quebrando um recorde atrás do outro. Desta vez, foi a queniana Agnes Ngetich, de 22 anos, que estabeleceu a nova marca mundial feminina dos 10km em corrida de rua. Ela venceu a 16ª edição da 10K Valencia Ibercaja, uma corrida de rua espanhola com o selo da World Athletics, no domingo, 14 de janeiro, aos 28 minutos e 48 segundos. Assim ela se tornou a primeira mulher do mundo a correr 10km abaixo de 29 minutos! Aliás, esse tempo da Agnes é mais rápido que recorde mundial os 10 mil metros em pista, de Letesenbet Gidey (29:01.03).

Foto: 10K Valencia Ibercaja

Agora o foco de Agnes é o Mundial Cross Country, em março, e os Jogos Olímpicos de Paris. "Estou orgulhosa e muito feliz mesmo! Treinei para finalizar esta prova em 29:14, realmente não esperava quebrar o recorde mundial, mas o percurso é incrível e consegui!", declarou a atleta para a assessoria de imprensa da World Athletics no pós prova. E a segunda colocada veio no vácuo, a queniana Emmaculate Anyango também foi sub 29 minutos, finalizando os 10K de Valência aos 28:57, se tornando a segunda mulher do mundo a realizar este feito. Jacob Kiplimo, de Uganda, venceu no masculino, com o tempo de 26:48. Participaram dessa corrida, 12 mil corredores de rua, 3.854 eram mulheres.

O recorde anterior era de 29:14, da fundista etíope Yalemzerf Yehualaw, estabelecido em fevereiro de 2022, em Castellon, também na Espanha. Agnes estava tão rápida domingo, que terminou metade da prova abaixo do recorde mundial para essa distância. Passou os 5km aos 14:13, tempo seis segundos mais rápido do que o recorde mundial feminino em corrida mista, estabelecido pela etíope Ejgayehu Taye, em Barcelona em 2021; e o mesmo tempo de Beatrice Chebet, em corrida feminina, feito há duas semanas.

Foto: 10K Valencia Ibercaja

Pódio feminino

Continua após a publicidade

Agnes Jebet Ngetich (Adidas) 00:28:46 Emmaculate Anyango Achol (Nike) 00:28:57 Lilian Kasait Rengeruk (Adidas) 00:29:32 Janeth Chepngetich (Adidas) 00:29:55 Joy Cheptoyek (Asics) 00:30:03

Pódio Masculino