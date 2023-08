Após 35 anos, Erik Cardoso quebra a barreira dos 10 segundos nos 100 metros rasos

Parecia impossível um sul-americano quebrar a barreira dos 10 segundos nos 100 metros rasos. Demorou 35 anos para isso acontecer e não é que veio em dose tripla! Na sexta-feira, no Campeonato Sul-Americano disputado noEstádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa na capital paulista: Asinga Issamade, do Suriname, venceu com 9.89; o paulista Erik Cardoso (foto abaixo) foi o segundo, com 9.97; e colombiano Ronal Longa Mosquero ficou em terceiro lugar, com 9.99. O recorde anterior, tanto sul-americano como brasileiro, era de Robson Caetano, 10 segundos cravados, estabelecido em 1988. E mais, Asinga tem 18 anos e a marca foi o recorde mundial sub 20 da modalidade, isso não acontecia em solo brasileiro há 42 anos!

"Depois de 35 anos, você chega no Campeonato Sul-Americano e presencia o Asinga correr 9.89 e quebrar o recorde sul-americano, que era meu; o Erik quebrar o recorde brasileiro, que também era meu. E para completar, o Ronal também chega aos 9.99. Agora a minha marca é a quarta! E fico muito feliz com isso!, comentou Robson Caetano, que deu a medalha ao Erik (foto abaixo).

Tanto Erik como Ronal e Asinga deixaram a pista qualificados para o Mundial de Atletismo de Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto, e para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Correr abaixo dos 10 segundos era meu objetivo. Só tenho que agradecer a Deus e a Nossa Senhora. Estava me sentindo bem, treinando bem durante toda a semana", lembrou Erik, que havia corrido os 100m duas vezes em 10.01. Ele é treinado por Darci Ferreira da Silva, no SESI-SP. Seu colega de equipe Felipe Bardi dos Santos foi o primeiro a abraçá-lo, e depois veio a reverência de Paulo André Camilo, que fez questão de tirá-lo da conversa com a imprensa para comemorar o resultado, PA chegou em quarto com 10.03. "Correr em casa e ter o apoio dos amigos é muito especial. Você sempre sente um frio na barriga. Competi bem no momento certo e o resultado saiu. Saí focado na minha raia, mas ter o atleta do Suriname do meu lado me ajudou também."

Foi uma senhora festa. "Fiz o meu melhor e estou muito feliz", disse Asinga (foto acima). "Sabia que o resultado iria sair, que era questão de tempo", comentou o melhor corredor colegial da história dos Estados Unidos, que escolheu defender o Suriname, que de quebra também quebrou o recorde mundial sub-20. E não acabou por aí. Ele venceu os 200 m, com 20.19 (0.7), novo recorde do campeonato. O anterior era do colombiano Bernardo Baloyes, com 20.42, desde 2019."A cidade de São Paulo ficará no meu coração. Estou focado mais nos 100 m, mas feliz com o resultado nos 200 m. Meu sonho é ser o melhor atleta de todos os tempos", disse o velocista, nascido em Atlanta (EUA), que decidiu defender o Suriname, país pai dele.

Nos 100 m feminino, a medalha de ouro foi para Vitória Rosa, com 11.17 (0.7), melhor resultado pessoal do ano (o anterior era de 11.18). "Igualei o recorde da competição e fiquei feliz com a vitória. Foi uma prova forte e a marca mostrou que tenho muito ainda a progredir", comentou. As equatorianas Ângela Tenório e Aimara Melissa Nazareno ficaram com a prata e o bronze, com 11.30 e 11.38, respectivamente.

O Brasil também deixou a competição com três índices para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, e para o Mundial de Atletismo de Budapeste, Hungria, de 19 a 27 de agosto: Erik Cardoso, nos 100 m (9.97), Lucas Carvalho, nos 400 m, com 44.79, e Almir Cunha dos Santos, o Almir Jr., no salto triplo, com 17.24 m (0.6).

"Tivemos um Sul-Americano histórico no Brasil com tríplice sub-10 nos 100 m e a quebra de um recorde mundial sub-20. É a segunda vez que isso acontece, o último tinha sido em 1981, simplesmente do Joaquim Cruz. A World Athletics ligou pedindo uma série de documentos técnicos e nos informou que fazia 42 anos que não era batido um recorde mundial no Brasil. Em todas as seis etapas tivemos bons resultados e não só nossos - foi a melhor campanha do Chile em 50 anos", avaliou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

No final do campeonato deu Brasil! O país foi o campeão sul-americano de atletismo 2023. Além de manter a hegemonia no continente, com 425 pontos (225 no feminino e 200 no masculino) e 44 medalhas (19 de ouro, 15 de prata e 10 de bronze), a seleção brasileira protagonizou disputas históricas no 53º Campeonato Sul-Americano, encerrado neste domingo (30/7), no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Confira o vídeo abaixo o vídeo dos 100 m