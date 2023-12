ASICS apresenta Novablast 4 no The Running Event

Criado em 2020, o ASICS Novablast chega à quarta edição revigorado. O modelo foi uma das estrelas da abertura da 17ª The Running Event, em Austin (EUA), nesta quarta-feira, 29 de novembro. O stand da marca, localizado à entrada do evento, trouxe uma parede inteira dedicada ao Novablast 4 (R$999,99), que começará a ser vendido em 4 de dezembro, e traz na entressola o design geométrico, inspirado no florescer das plantas e nos padrões de folhas em espiral de Fibonacci.

Foto: ASICS

Versatilidade é a principal característica desse modelo, que recebeu mais um banho de inovação, que garantiu mais estabilidade, respirabilidade e durabilidade. A novidade foi enviada a imprensa especializada na Europa no final de outubro, e os reviews são bem positivos. A Runner's World inglesa, por exemplo, classificou o modelo como "um dos melhores tênis já testados".

Entre as tecnologias presentes está a FF BLAST(TM) PLUS ECO, responsável por proporcionar o efeito trampolim, com mais retorno de energia, oferecendo também muito conforto. Ela é uma espuma leve e energética, desenvolvida para ajudar a criar uma sensação de elasticidade e uma corrida mais suave. Além disso, é fabricada com aproximadamente 20% de materiais de base biológica proveniente de fontes renováveis, como sobras de resíduos do processamento de cana-de-açúcar.

TRAMPOLIM

Aproveitamos a presença Chad Mullavey, manager of Global Product Line - Performance Running Footwear da ASICS, para uma rápida entrevista sobre o lançamento. Ele mora em Boston, é corredor amador, biker e adora esquiar.

Quais inovações diferenciam o Novablast dos outros modelos de corrida da ASICS?Chad Mullavey - Classificamos internamente o Novablastcomo nosso trampolim, ou um tipo de amortecimento especial. E parte disso resulta em um tênis com amortecimento responsivo e macio, junto com uma cápsula do trampolim do antepé. O modelo entrega um amortecimento leve, e uma corrida divertida.

Continua após a publicidade

A primeira versão é bem diferente desta nova atualização.Chad Mullavey - Corrigimos os problemas de estabilidade, que alguns consumidores tiveram com a versão 1, enquanto ainda mantinham muito daquele tipo de amortecimento de resposta. E depois, indo para a versão 4, na verdade modificamos ligeiramente a terceira. Agora ele apresenta uma forma um pouco mais larga com o objetivo de favorecer uma pisada mais acessível para mais corredores. Ajustamos também a parte da frente, que está mais confortável, e na sola, a tração está um pouco melhor. Refinamos o design da entressola, e desejamos que um maior número de pessoas realmente experimentem e gostem dessa atualização e se divirtam, sendo impulsionadas.

Como fazem para ajustar um produto globalmente?Chad Mullavey - Realmente construímos produtos por meio de um tipo de filtro do consumidor global. Nós apresentamos os produtos para as equipes regionais, para os comerciantes regionais. Portanto, seja um comerciante que atua em seu mercado-chave, como Japão, Europa ou América do Sul, com o objetivo de ser realmente um especialista no mercado e saber o que está acontecendo com seu consumidor e o mercado. Então recebemos esse feedback e vamos refinando o produto, para realmente atender ao maior número possível de regiões. Por exemplo, pode ser que uma região diga, você sabe, eu realmente não vejo necessidade desse modelo. E assim vamos construímos nossos calçados, com os insights globais em mente, mas nem todas as regiões, por exemplo, recebem os mesmos modelos.

Por que o Novablast virou uma sensação entre os corredores?Chad Mullavey - Acredito porque há poucos calçados que oferecem uma experiência tão versátil. Ouvimos dos corredores que usam o Novablast por ser leve, por dar um pace mais ritmado. É um daqueles tênis que você calça e sai para correr e pronto, porque isso torna a corrida simplesmente agradável. Mas também tem o componente do design, que era realmente à época um visual muito perturbador e diferente para nós, como marca, e de certa forma influenciou a forma como projetamos produtos futuros. Mesmo correndo alguns riscos com o design, e sendo uma marca que existe desde 1949, a ASICS é percebida como um pouco mais conservadora ou tradicional, e isso, realmente nos permitiu explorar o design moderno e atrair novos consumidores.

Foto: Asics

ASICS NOVABLAST 4

TECNOLOGIAS

1) Espuma FFBLAST(TM)+ ECO - é a mais leve e com alto retorno de energia da ASICS. É aplicada na entressola, proporcionando amortecimento e é feita com 20% de materiais reciclados.

Continua após a publicidade

2) Cabedal Engineered Woven - é um tecido mais macio, leve e altamente respirável, com uma construção elástica e confortável; e alça de calcanhar refletiva.

3) Solado - a sola e a entressola são projetadas de forma assimétrica para focar na zona de impacto do calcanhar para capturar mais retorno de energia. Isso proporciona um efeito rebote mais forte.

FICHA TÉCNICA

Peso - 260g (tamanho 40 masculino)

Drop - 8 mm

Preço - R$ 999

Vendas - a partir de 04/12/23 no e-commerce oficial da marca - clique aqui

Continua após a publicidade

*Silvia Herrera viajou a convite da ASICS