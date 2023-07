Asics lança edição de tênis em homenagem a Ayrton Senna

ASICS e marca Senna anunciam o lançamento da nova edição do GEL-Cumulus Senna para homenagear o tricampeão mundial Ayrton Senna. Com tecnologia do GEL-Cumulus 24 SE, as cores escolhidas desta vez foram o azul marinho para o cabedal e o vermelho para os detalhes dos últimos ilhoses e da fita traseira do calcanhar, remetendo às cores de um dos carros em que Senna fez testes para entrar para a Fórmula 1, em 1983, inspiração para este novo modelo que celebra os 40 anos dos primeiros testes do piloto da categoria.

A versão anterior, que não tiro do pé, tem cabedal e cadarço preto e detalhes em dourado, e traz o "S" do Senna, refletivo, na região posterior. A palmilha é verde, azul e amarela. Esse modelo é super confortável, ótimo para caminhadas, treinos na academia, funcional, e para trotar sem medo de ser feliz.

A parceria da ASICS com a marca Senna tem origem na paixão do piloto também pela corrida de rua, como principal forma de se preparar física e mentalmente para pilotar. Senna costumava treinar diariamente mais de 10km em um ritmo próximo a 4 minutos por quilômetro - pace super bom diga-se de passagem. Sua filosofia de preparo físico e mental para competições se conecta diretamente com os valores da ASICS e o fruto disso são produtos e experiências incríveis que trazem seu legado para os corredores atuais.

"A filosofia de preparo físico e mental do Senna para competir está diretamente ligada aos valores da ASICS: é preciso ter uma mente sã em um corpo são para grandes conquistas. Em 2023 completam 40 anos dos testes de Senna para entrar na F1 e, por isso, escolhemos as cores de um dos carros que ele usou nessa época, para inspirar as pessoas a buscarem sua melhor versão, assim como Senna buscou", comenta Alexandre Fiorati, presidente e CEO da ASICS América Latina.

A assinatura da marca Senna "Seek Your Truth" (Busque Sua Verdade) está presente no cadarço e reforça a nova Era da Marca, baseada no DNA e olhar pessoal do piloto, sua inspiração e busca pela superação dentro e fora das pistas.

"Ayrton deixou um legado de muita inspiração para os brasileiros, e parcerias como essa com a ASICS ajudam a dar continuidade nessa jornada de aspiração, além de impactar ainda mais pessoas com sua história, sobretudo para quem não teve a chance de acompanhá-lo durante sua excepcional carreira e terá agora oportunidade de ter um produto premium que remete às memórias do ídolo nacional que foi Ayrton Senna", diz Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO da Marca Senna.

Foto: Asics GEL-Cumulus Senna

Diferencias do tênis: a tecnologia GEL(TM) para absorção do impacto, proteção e conforto nas áreas que recebem maior carga no momento do impacto, no calcanhar e na articulação do dedão do pé. Outra tecnologia presente neste modelo é a FF Blast(TM) na entressola que proporciona leveza, maior retorno de energia, eficiência e conforto, permitindo uma experiência de pouso mais suave na passada. Traz o icônico "S" na lingueta e as cores do capacete no gorgorão e nas palmilhas, feitas em ORTHOLITE(TM) X-55 que proporciona mais suporte e conforto. Cadarço vermelho extra e possui cabedal em Jacquard Mesh altamente respirável e oferece melhor ajuste aos pés proporcionando também mais conforto.