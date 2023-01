ASICS lança o GEL-SPECTRUM AVATAR em colaboração com a Disney

O maior sucesso de bilheteria da história do cinema - Avatar, de John Camerom - agora também poderá estar nos pés dos corredores fãs da franquia. Em colaboração com a Disney, a ASICS lança nesta quinta-feira (22) o tênis GEL-SPECTRUM(TM) AVATAR, inspirado no filme de mesmo nome, e que acabou de voltar às telonas com "Avatar 2: O Caminho da Água". Aliás, fui conferir na segunda, e adorei o filme. O tênis já está à venda no e-commerce e nas lojas físicas da ASICS e da Centauro em todo o país - preço R$ 599,99.

GEL-SPECTRUM(TM) AVATAR está à venda em duas cores, para os gêneros feminino (tons de azul e violeta) e masculino (azul)

O lançamento traz o conceito "Deixe essa energia despertar você", em referência às características presentes tanto no filme "Avatar" quanto no modelo escolhido pela ASICS para esta colaboração limitada com a Disney. Um dos destaques do modelo é o contorno fluorescente na tradicional Tiger Stripe, que brilha na presença de luz UV. O recurso remete aos elementos bioluminescentes que povoam e iluminam "Avatar", e que se tornaram uma das marcas da franquia. Além disso, a Tiger Stripe, assim como o calcanhar e a parte superior do cabedal, foram decorados com elementos das criaturas de Pandora, o mundo dos Na'vi retratado no filme. A logomarca de "Avatar" complementa o design no calcanhar do GEL-SPECTRUM(TM), que vem embalado em uma caixa especial e customizada.

Detalhes brilham em contato com luz UV

Disponível em duas cores, para os gêneros feminino (tons de azul e violeta) e masculino (azul), outra característica é a tecnologia. O filme entrou para a história em sua estreia em 2009 tanto pelo sucesso mundial de bilheteria quanto pela vanguarda na aplicação de recursos visuais que chocaram positivamente o planeta na época. E o mesmo se aplica à ASICS, pelo uso da tecnologia inovadora e exclusiva em seus tênis. O modelo, inspirado na família BLAST, tem como característica principal a mistura da versatilidade com a performance. A maciez da entressola, proporcionada pelo AmpliFoam e pela tecnologia GEL(TM) na parte traseira, garante máxima absorção de choque e amortecimento aos pés, criando uma experiência com bastante conforto. O cabedal, com menos costuras e feito em jacquard mesh, diminui as chances de incômodo causados por atrito. E o solado abaulado gera mais responsividade durante as passadas, o que proporciona uma corrida mais energizada.