Asics vai abrir no Rio a primeira loja exclusiva para artigos de corrida

Asics, marca esportiva japonesa centenária, vai abrir sua primeira loja do mundo focada 100% em artigos para corrida. Será em um espaço de 184m² no Shopping Rio Sul, no Botafogo, na capital fluminense. Ela foi toda projetada pensando na experiência do consumidor, conceito 3.0, e vai ser inaugurada dia 28 de junho, para a retirada dos kits da Asics Golden Run, que será realizada no domingo, 2 de julho.

Foto: Asics Rio Sul

Entre as experiências interativas que o novo endereço oferece está um totem touch screen que proporciona ao corredor acesso ao ASICS Lab, uma plataforma que possui um exclusivo comparador de modelos, cupons de descontos e dicas de como escolher o tênis ideal. Também haverá uma esteira com um software especialmente desenvolvido para a ASICS. A tecnologia faz uma leitura de pisada do corredor e, com isso, o vendedor tem os indicativos mais precisos de uso e pode oferecer o produto que mais responde às necessidades daquela pessoa.

Esse modelo de loja pode servir de piloto para outros locais, conta Alexandre Fiorati, presidente e CEO da ASICS América Latina. "Nosso objetivo com essa loja é proporcionar a melhor experiência ao consumidor, por isso ela oferece um espaço diferenciado e muito mais acolhedor. Um lugar onde ele se sinta bem à vontade para tirar todas suas dúvidas sobre tênis e equipamentos para o esporte. Um local que reúne os melhores produtos de corrida", diz o executivo.

Foto: Asics

Para tornar tudo isso possível, a seleção do time de vendedores foi bastante minuciosa e preocupada com a identificação dos colaboradores com a corrida. Assim, um dos critérios para a escolha foi a afinidade e o gosto pelo esporte. Depois de contratados, passaram por um treinamento especial voltado a explicar nos mínimos detalhes as tecnologias envolvidas em cada produto ASICS. "Estamos com bastante expectativa com a abertura da primeira loja ASICS nesse formato. Acreditamos que o Rio de Janeiro possui uma comunidade muito forte da corrida e ao fortalecer a presença da ASICS no mercado fluminense, pretendemos nos aproximar dos atletas locais por meio de nossa filosofia 'Mente sã em corpo são', com uma oferta projetada para cada indivíduo com o máximo de inovação e sustentabilidade", completa Alberto Tarazona, Diretor de Vendas DTC (direct to consumer) América Latina.

Os atletas inscritos na Asics Golden Run Rio de Janeiro têm o melhor motivo para já conhecer o novo endereço carioca da marca - a entrega dos kits será no local a partir do dia 28 de junho. A loja no Shopping Rio Sul é a segunda da marca na capital do Rio de Janeiro e a terceira do Estado. No Brasil, são 14 lojas próprias da marca.

Serviço Endereço: Shopping Rio Sul na Rua Lauro Müller, 116 - Loja C14B/C - Botafogo, Rio de Janeiro-RJ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h Horário para retirada do kit da ASICS Golden Run: Dias: 28, 29, 30 de junho e 1° de julho, das 10h30 às 21h30