Athenas Run Faster tem aumento de 15% no número de inscritos

A primeira etapa da Athenas Run Faster abriu a temporada 2024 das corridas de rua da Iguana Sports, neste domingo (17) ensolarado já às 6h30 da manhã. A prova foi na Marginal Pinheiros, entre a Ponte Estaiada e o Parque do Povo, na capital paulista, e contou 5.185 participantes, um aumento de 15% no número de concluintes, comparando com essa etapa do ano passado. Foram três modalidades: 5K, com 1.539 participantes; 10K, com 1.558; e 15K, com 2.088. Houve também a modalidade kids, com 200 crianças.

Foto: Iguana Sports

"Registramos um aumento de 15% no total de concluintes.Isso nos mostra que 2024 é o início de um novo ciclo de crescimento da corrida de rua. Destaque para os 10K e15K que cresceram 28% e 15% respectivamente. A participação feminina foi determinante nesse cenário positivo com aumento de 25% - representando 40% nos 15K e 34% nos 10K", destacou Eliane Verderio, CEO da Iguana Sports.

Foto: Iguana Sports

Um dos diferenciais da prova é o percurso totalmente plano, que favorece os recordes pessoais. Na prova dos 15km, o major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Miguel Morone, 44 anos, conquistou a vitória, com a marca de 48'31, com um ritmo de 3,14 minutos por km, e ressaltou a importância dessa competição na sua preparação para Maratona de Boston, Aliás, ele é salva-vidas e foi o melhor brasileiro na Maratona de Berlim de 2023, com o tempo de2:19:33, seu atual RP para maratonas. "Foi minha estreia em uma prova da Iguana e pretendo voltar. E foi muito importante poder fechar a semana de treinos para Boston com uma medalha, que me ajuda ainda mais na minha preparação", concluiu Morone.

Foto: Iguana Sports

Já no feminino, Mariana Fisxher atingiu o seu recorde pessoal na distância com o tempo de 58'05 e garantiu o degrau mais alto do pódio. "A prova estava perfeita, o percurso muito bom e todo o staff foi ótimo em todos os sentidos, porque eles ajudaram bastante na corrida, tanto na largada como na chegada. Todos esses pontos foram essenciais para que eu batesse o meu recorde pessoal nessa distância", destacou a Mariana.

Foto: Iguana Sports

PUBLICIDADE Na 10k, venceram Kaue Domingues (32:51), que é atleta da elite nos 10 mil metros rasos; e Roselaine Wolff (40:34), que treina com o Nelson Evêncio; enquanto nos 5km cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar: Rafael Santos de Novais (15:21), atleta da elite na meia maratona, 5 mil metros e 10 mil metros, e Marina Mottin Penteado (19:12). Além dos ganhadores de cada distância, a prova também premiou os 200 primeiros colocados do masculino e feminino com a medalha do TOP 200.

Publicidade

A próxima etapa do circuito, a Athenas Run Stronger, será em 16 de junho, com as modalidades 6k, 12k e 18k, em São Paulo. Criado em 2010, o Circuito Athenas acontece em três etapas durante o ano: Athenas Run Faster (5K, 10K e 15K), Athenas Run Stronger (6K, 12K e 18K) e Athenas Run Longer (7K, 14K e 21.1K). O nome do circuito é uma homenagem à cidade de Atenas, ao primeiro maratonista Fidípides que correu de Atenas até Maratona, e a Deusa Atena, da sabedoria, guerra e justiça, patrona da cidade sede dos primeiros Jogos Olímpicos, em 1896. Os corredores que concluírem as três provas ganham a Medalha da Evolução, na última etapa. Pódio 15km Feminino 1º Mariana Fisxher - 0:58:05.664 (03:52) 2º Raquel Garcia - 0:59:21.953 (03:58)

Publicidade

3º Carolina Ferrão - 0:59:51.180 (03:59)

4º Adriana Santos de Oliveira - 1:04:01.191 (04:13)

5º Andressa Jafet - 1:04:35.500 (04:18)

Masculino

1º Miguel Morone - 0:48:31.757 (03:14)

Publicidade

2º Luiz de Mesquita - 0:49:07.156 (03:16)

3º Francisco da Costa - 0:50:42.312 (03:23)

4º Rodrigo Lobo - 0:51:54.313 (03:28)

5º Bruno de Oliveira - 0:52:20.375 (03:29)

10km Feminino

Publicidade

1º Roselaine Wolff - 0:40:38.508 (04:04)

2º Cristiane Batista de Souza - 0:42:07.430 (04:13)

3º Flavia Moraes - 0:42:34.781 (04:14)

4º Vanderleia Moraes de Franca - 0:42:54.211 (04:17)

5º Vivian de Oliveira - 0:43:34.898 (04:21)

Publicidade

Masculino

1º Kaue Orvalho de Almeida Domingues - 0:32:52.594 (03:17)

2º Carlos Duarte dos Santos - 0:33:26.906 (03:20)

3º João Paulo Barnewitz - 0:34:10.922 (03:25)

4º Ahmad Ghalie - 0:34:12.938 (03:25)

Publicidade

5º Jucimario de Melo Silva - 0:35:00.539 (03:30)

5km Feminino

1º Marina Mottin Penteado - 0:19:13.249 (03:50)

2º Erika Cristina da Costa - 0:19:53.032 (03:58)

3º Patricia Maria de Oliveira Antônio Brito - 0:20:13.047 (04:02)

Publicidade

4º Paula Graciela Lima 0:20:23.500 (04:04)

5º Ana Paula Matile Cascelli - 0:20:40.117 (04:08)

Masculino

1º Rafael Santos de Novais - 0:15:23.266 (03:04)

2º Elson Santos da Silva - 0:15:47.969 (03:09)

Publicidade

3º Lucas Augusto Silva Vieira - 0:15:52.445 (03:10)

4º Carlos Vitor da Cunha Barros - 0:15:56.899 (03:11)

5º Vanilson Neves - 0:16:40.188 (03:20)