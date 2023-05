Atividade física, o segredo da felicidade na Finlândia

Premiada pela sexta vez no World Happiness Report, uma pesquisa da Polar (líder mundial em wearables e tecnologia de frequência cardíaca) mostra que muito além dos ótimos dados socioeconômicos da Finlândia, que garantem uma qualidade de vida de primeira qualidade, uma das justificativas para a recorrência desta premiação - ser o país mais feliz do mundo pela sexta vez - pode estar relacionada aos hábitos de atividade física que fazem parte da cultura do país. A Polar nasceu há 45 anos na Finlândia.

De acordo com um relatório recente da OMS (Organização Mundial da Saúde), os finlandeses também são o povo mais ativo da Europa. No entanto, vale ressaltar que não estamos falando apenas das sessões de treinos realizadas semanalmente na academia, já que a Finlândia é uma das nações líderes quando se trata de exercício diário, ou seja, aquele que pode ser caracterizado por desde ir a pé ou de bicicleta ao trabalho.

Pesquisadores da Polar, acreditam que como e onde nos exercitamos são a chave para entender a felicidade finlandesa. "O alto nível de atividade física na Finlândia deve receber mais atenção quando a pesquisa de felicidade é discutida. A saúde física e mental não podem ser separadas, e os exercícios regulares são maneiras comprovadas de melhorar o humor e o bem-estar em geral", afirmou a doutora Raija Laukkanen, diretora de colaborações científicas da Polar.

Para Raija, a relação que os finlandeses têm com as atividades ao ar livre é o que os diferencia de muitos outros países. Atividades como esqui cross-country, caminhada nórdica e natação em lagos são passatempos diários que muitos nórdicos adoram, e que podem oferecer benefícios significativos de felicidade e bem-estar. "Na Finlândia, estar ao ar livre é muito natural para nós. Passamos muito mais tempo caminhando na floresta, acampando e levando nossas bicicletas para o trabalho do que outros países", explicou a pesquisadora.

Outro fator que incentiva essa cultura de atividade física são os altos níveis de conhecimento e tecnologia esportiva à disposição, o que gera a fácil compreensão de que os exercícios fazem parte de uma vida saudável e que contribui para redução de doenças. "Nos países nórdicos, a atividade física é incutida em nós desde muito cedo, e nosso ambiente é a fonte de nossa energia", acrescenta Raija que também é fundadora da International Nordic Walking Association.

"Já temos estudos que comprovam que exercitar-se na natureza ou apenas visitar ambientes verdes e azuis reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca das pessoas, e que, inclusive, o exercício físico de intensidade moderada torna-se mais leve quando realizado ao ar livre, em comparação a ambientes fechados", completa a doutora Raija Laukkanen.

O sono também entra nessa conta. Segundo dados de usuários dos relógios Polar de diferentes países mostram, os finlandeses dormem em média 7 horas e 45 minutos por noite, o que supera a média diária de outras nações. Para aqueles que procuram incorporar o estilo de vida finlandês em suas próprias vidas, os produtos e serviços da Polar ajudam as pessoas a entenderem melhor como se exercitarem, dormirem e se recuperarem, através do monitoramento de alta precisão e 24h da frequência cardíaca, diretamente no punho, além de tecnologias avançadas de monitoramento do sono e recuperação, como o SleepWiseTM, que além de avaliar a qualidade e quantidade do seu sono, também traz diariamente uma previsão dos seus níveis de energia para os momentos do dia que há por vir.

CORRIDAS - Os finlandeses adoram correr, principalmente longas distâncias. Há uma infinidade de opções durante a primavera e o verão. No site Run in Finland é possível ver todas as opções e se inscrever. Duas são as mais procuradas: Helsinki Running Day, que vai ser dia 13 de maio, com a 43ª edição da maratona da cidade, meia maratona, maratona de revezamento e 5k com toda a família. E a Maratona Paavo Nurmi, em 18 e 19 de agosto (42k, 21K, 10K, 5 K) e 700m/Kids), na cidade de Turku. Paavo (1897 - 1973) entrou para a história do esporte como o finlandês voador. Na Olimpíada de 1924 em Paris ele venceu nos 5 mil metros rasos, nos 1.500 m rasos e no Cross Country. Isso para mencionar apenas uma competição.