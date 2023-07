Avaí vai celebrar o centenário com uma corrida de rua

A Corrida do Centenário do Avaí está confirmada para o dia 6 de agosto. Ela terá as modalidades de 10 km, 5 km, caminhada de 3 km e Corrida Kids, que abriu o período de inscrições nesta quarta-feira (5). O ponto alto, é cruzar a linha de chegada na Ressacada, em Florianópolis (SC). A corrida faz parte das comemorações do clube azurra pelos 100 anos de fundação.

Foto: Avaí

"Será um evento histórico aos torcedores do Avaí, especialmente pela possibilidade de correr ao lado de ex-jogadores, que também irão participar da corrida ou da caminhada para celebrar o centenário. Além disso, une a corrida ao futebol para formar uma experiência inovadora e marcante para quem gosta de esporte ou é apaixonado pelo Leão da Ilha", afirma Thiago Mansur, diretor da Sportsland, produtora e realizadora do evento em parceria com o clube.

A Corrida do Centenário do Avaí é limitada a 2 mil participantes, e restam apenas 35% das inscrições, que são exclusivamente online (ver serviço).

Como não poderia deixar de ser, todos os percursos serão nos arredores do estádio do Avaí, no bairro Carianos. As largadas das corridas de 10 km e 5 km serão em frente à Ressacada, a partir das 8h do dia 6 de agosto. Outro grande atrativo, e que promete mexer com as emoções dos mais apaixonados pelo Leão da Ilha e por sua história, são as camisetas dos kits.

São três opções e o participante deve escolher uma delas no ato da inscrição, feita exclusivamente online. As camisetas das corridas e caminhada fazem alusão a momentos marcantes da história do Avaí Futebol Clube. Uma delas recria a camisa do título do Campeonato Catarinense de 1988, o primeiro conquistado desde a inauguração da Ressacada. Outra homenageia a conquista nacional do clube, a de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 1998. A terceira opção faz referência ao memorável acesso à Série A do Brasileirão de 2008.

A Corrida do Centenário do Avaí tem o patrocínio de Supermercados Imperatriz, apoio da Prefeitura de Florianópolis e da Plastkolor, e assinatura da Sportsland em parceria com o Avaí Futebol Clube.

Serviço

Corrida do Centenário do Avaí

Data: 06/08/23

Horário: a partir das 8h

Local: Estádio Doutor Aderbal Ramos da Silva, Costeira do Pirajubaé Cep 88048-000 - Florianópolis/SC

Inscrições: a partir de R$ 64,79

Site: Corrida do Centenário do Avaí - 2023 Inscrição | Koha