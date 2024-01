Beatrice Chebet quebra o recorde mundial dos 5 km em corrida feminina

Em 31 de dezembro, a queniana Beatrice Chebet competiu na 25ª Cursa dels Nassos 5 km feminina, uma das mais populares da Espanha, e quebrou o recorde mundial desta modalidade. Aos 23 anos, ela finalizou a prova em apenas 14 minutos e 13 segundos. A marca anterior era da etíope Senbere Teferi - 14:29 - estabelecida em Herzogenaurach, na Alemanha, em 12 de setembro de 2021.

Foto: Cursa dels Nassos

A 25ª Cursa dels Nassos, realizada em Barcelona, tem o selo da World Athletics (federação internacional de atletismo). No último dia do ano reuniu 11 mil corredores - recorde de inscritos -, distribuídos na 5 km feminina, na 5 km masculina, e na mista de 10 km. Apenas para ilustrar, um corredora amadora corre 5 km, em média, entre 20 e 35 minutos. O recorde mundial feminino em corrida mista de 5 km é da etíope Ejegayehu Taye - 14:19 (2021). Ou seja, a marca de Beatrice é 6 segundos mais rápida!

Foto: Cursa dels Nassos

Neste domingo, Tave foi a segunda (14:21); a queniana Lilian Kasait Rengeruk, a terceira (14:25); e ugandense Joy Cheptoyek, a quarta (14:27). Todas abaixo do recorde mundial anterior. No masculino, venceu o sudanês Dominic Lobalu (13:12), seguido do queniano Mathew Kipkoech (13:18) e do espanhol Abdessamad Oukhelfen, que acabou quebrando o recorde catalão, finalizando a prova em 13:27. Como usual, a nova marca mundialainda vai ser ratificada pela World Athletics, o que geralmente ocorrer meses depois.