Bernardo Fonseca: "Temos planos de exportar a Uphill"

O empresário Bernardo Fonseca, CEO da X3M, tem se destacado no setor da corrida de rua no Brasil. Foi a X3M, por exemplo, que criou a UpHill no Brasil em 2013, há dez anos, e também operam o XTERRA, diferenciado circuito de corridas em trilhas, e fazem o Projeto De Braços Abertos, um corrida muito além da inclusão social. Este ano, ele ainda encontrou tempo para subir o Everest e chamar a atenção para um grande problema do nosso planeta, o lixo.

Foto: X3M

A UpHill Marathon foi a primeira maratona ladeira acima do Brasil, realizada a pedido da Mizuno, que queria algo diferentão à época. Hoje, a UpHill é um circuito, sempre ladeira acima em cartões-postais brasileiros. Este ano, deram uma colher de chá para os iniciantes, uma 5km no Corcovado, e para o ano que vem há muitas novidades, inclusive, está nos planos a exportação do circuito. Confira abaixo, entrevista exclusiva com o empresário Bernardo Fonseca para o Blog Corrida para Todos.

Em 2013, a Mizuno abriu uma concorrência para escolher uma corrida de rua na qual os atletas tivessem uma experiência única. E aí surgiu a ideia de uma maratona de subida em uma das serras mais bonitas do mundo - a Serra do Rio do Rastro. A X3M venceu a concorrência e teve que colocar a prova em pé. Qual sua melhor lembrança da visita técnica, antes de vencerem a concorrência?

Bernardo Fonseca - A melhor lembrança que a gente teve da concorrência para criação da Uphill é que nunca tínhamos participado de uma antes. No primeiro minuto, quando a gente viu o briefing, é meio do tipo "queremos um produto, que ninguém nunca pensou, com um curto razoável, que tenha uma exposição gigante". Parecia ser meio genérico, mas quando começamos a mergulhar dentro do processo foi muito legal, porque a gente viajou. Conseguimos ter uma ideia muito disruptiva e o time todo ficou empolgado, então eu me lembro desse fato de ser nossa primeira concorrência. O segundo fato é que, quando vencemos a concorrência, como não tínhamos experiência, a gente não tinha nem ido lá ainda, e vendemos a descoberta. Pensei: caraca, agora a gente precisa ir lá fazer esse negócio ser factível. Quando chegamos lá, eram três prefeituras, três cidades diferentes, rodovia estadual, uma mistura de costura para lá, costura para cá. Foi incrível!

Às 7h, de 30 de novembro de 2013, 50 convidados largaram na primeira Mizuno UpHill Marathon. Onde você estava na largada? O que mais te marcou nessa estreia?

Bernardo Fonseca - Nessa hora eu estava na largada segurando a buzina e ao lado do nosso patrocinador, que queria acompanhar junto com a gente na nossa missão de produzir. Foi marcante a chegada, a gente foi pego de surpresa por um vendaval gigante, que depois virou meio que rotina na Serra do Rio do Rastro, um lugar aonde tem um parque eólico é porque venta muito. A estrutura da chegada foi se deteriorando. Quando o primeiro atleta passou estava lindo, quando o segundo atleta passou, um pedacinho foi voando, depois o banheiro voou... No final deu tudo certo, mas foi desesperador ver aquela ventania toda sem entender a força da natureza naquele local, depois a gente se preparou e deu tudo certo.

Continua após a publicidade

Na sétima edição, em 2019, o clima virou e os corredores demoraram mais do que o esperado para completar a prova, receberam medalhas trocadas e tiveram problemas no guarda-volumes. Foram 3.100 atletas, o dobro da edição de 2018. A X3M reconheceu a falha e entrou em contato com os participantes, mas em tempos de redes sociais, o barulho foi gigante, e a Mizuno acabou saindo da prova. Qual foi o principal aprendizado dessa etapa?

Bernardo Fonseca - Em 2019 a gente já sabia que a Mizuno não continuaria porque ela estava sendo vendida, saindo do Grupo Alpargatas e indo para Vulcabrás. Então, muito antes do evento acontecer, já sabia dessa descontinuidade para uma relação coorporativa, então isso nada teve relação com a execução do evento. Trouxe um ponto muito interessante que os atletas são muito engajados com a Uphill, por isso tudo que acontece lá dentro gera um barulho gigantesco, isso só mostra o quanto a prova é querida e o quanto é desejada. A gente cresceu o número de atletas para um formato novo, que a gente criou, com mais dias, e tivemos um desafio extra mais uma vez com o clima, que fez com que tivéssemos sensações térmicas baixíssimas, somado a outros itens que a gente acabou deslizando, mas hoje o projeto saiu de uma edição e indo agora para 2024 com seis edições. Tivemos um crescimento bem exponencial.

Foto: X3M

Quais os cinco fatos mais importantes da UpHill Marathon para a história da corrida de rua no Brasil?

Bernardo Fonseca - Primeiro fato foi construir um segmento que não existia, que são corridas de subida. Hoje, a Uphill já virou sinônimo de categoria, então quando a galera pensa "vou correr a Uphill" pode lembrar obviamente do nosso produto, ou "vou correr uma prova com a distância Uphill". Isso é legal porque a gente mudou a história da corrida, é gratificante para nosso lado. Acho que o storytelling da prova também é marcante. A gente brinca que um cara que faz uma maratona é um ótimo maratonista, mas o cara que faz uma maratona subindo é "ninja", está em outro patamar. Então o storytelling disso foi adotado por todos atletas que fazem essa tatuagem. A gente brinca, que o atleta se torna um Ninja runner ao concluir a UpHill Marathon; quando a distância soma duas provas, ele vira um Samurai; quando ele faz todas as distância, é um Shogun, que é o mestre do Samurai. Surgiram vários outros modelos de projetos com subida, mas nenhum chega nem perto do engajamento que a Uphill tem, do amor que as pessoas têm pela prova, do conhecimento, do pioneirismo. Quando você fala em pioneirismo, a galera acha que vai ser difícil, que vai ser impossível, e isso fez a Uphill se destacar bastante no cenário. Outro destaque é que a Uphill é sinônimo de lugar bonito, estamos falando em lugares onde a natureza é o principal protagonista, como a Serra do Rio do Rastro, a Serra do Órgãos, o Corcovado com o Cristo Redentor, a Serra do Mar na antiga estrada, onde liga Santos a São Paulo. Teremos etapa em Campos do Jordão ano que vem, vamos também para Pedra Azul no Espirito Santo. A Uphill é sinônimo de viagem bacana para um lugar bonito.

Depois veio a pandemia e a prova se transformou em uma bem-sucedida franquia, que não necessariamente é uma maratona. Como surgiu a ideia de levar a maratona de subida para outros cenários?

Bernardo Fonseca - Essa pergunta soma com a anterior, acho que tem uma ação e reação, quando a gente vira franquia, quando a gente espalha que nosso conceito não está amarrado a um local, mas sim, reforçando a um local onde a natureza é o principal protagonista, uma subida com desafio técnico gritante e todo esse storytelling, que a gente construiu, pode ser replicado em diversos lugares do Brasil e fora do Brasil. Temos planos de exportar a Uphill para América Latina, Europa, outros lugares, estamos nesse processo. A ideia da expansão já estava conceituada desde a primeira etapa, até por isso que o nome do Uphill não está vinculado, não estamos falando de Maratona do Rio de Janeiro, do Rio do Rastro, estamos sempre com o nome forte Uphill e ele se encaixa em qualquer local.

Continua após a publicidade

Foto: X3M

Qual seu balanço da UpHill 2023?

Bernardo Fonseca - O Uphill 2023 passou pela Serra do Rio do Rastro, funcionou bem, escutamos bastante nosso público que pediu para descer com a Expo para próximo da largada. Tivemos um movimento muito elogiado, que foi criar uma Ultramaratona de 250km chamada "Desafio Ronin". O Uphill tem um desafio Ronin, que está limitado a 47 atletas, e tem uma história muito legal por trás disso. Os ronins são os samurais que foram expulsos e depois acabaram salvando a cidade onde eles moravam, teve uma guerra em torno disso e existe um filme chamado "47 Ronins" (2013, dirigido por Carl Rinsch com Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada), que nos inspirou a chamar 47 pessoas, e eles amaram a experiência da Uphill Ronin. Falando de continuação também tivemos a etapa do Corcovado que brilhou o pôr-do-sol do Rio de Janeiro, a prova teve um NPS de 9.5 (métrica que analisa a satisfação do cliente), raríssimo no Brasil, então a galera está amarradona. O Uphill está num momento bacana com a marca, a gente vai continuar neste mesmo padrão. Acho que 2023 foi um ótimo ano pra gente, estamos bastante satisfeitos com o crescimento, a procura, o engajamento, então vamos continuar para 2024 com uma expansão gigantesca. A gente continua com a loteria para Serra do Rio Rastro, e ano que vem estamos pensando em fazer loteria só para categoria dos Ronins. E Ronin é uma estrutura muito legal porque a gente não repete número, foram os primeiros 47 Ronins e só vamos deixar entrar outro Ronin se alguém sair, isso da uma sensação de escassez, de empoderamento, de pessoas que lutam para brigar por isso.

Para 2024, estão confirmadas as etapas Serra do Mar, Corcovado (agora ao amanhecer), Serra do Rio do Rastro, Serra dos Órgãos, Campos do Jordão e Pedra Azul. Pode falar um diferencial de cada uma delas?

Bernardo Fonseca - Em 2024 teremos Serra do Mar, Corcovado, que está saindo do formato de sábado à noite para domingo de manhã, a gente acredita que todo mundo tem o seu nascer do sol. O Rio do Rastro continua, a Serra dos Órgãos que foi muito bem sucedida no ano anterior e ela volta agora com força total passando pelo Dedo de Deus. Campos do Jordão e Pedra Azul são apostas novas, acreditamos que essa expansão geográfica indo para o Espirito Santo soma com a nossa estratégia de trazer mais notoriedade para Uphill no Brasil inteiro. Obviamente, os primeiros locais de interesse de patrocinadores estão girando aqui no Sudeste, mas vamos expandir para o Brasil inteiro, isso é um ponto forte da marca Uphill.

A UpHill tem pernas mais curtas (percursos menores), para quem quer experimentar a subida, mas não está tão preparado, isso continua em 2024?

Bernardo Fonseca - A Uphill colocou as distâncias de entrada justamente para que as pessoas possam experimentar e conseguir subir de nível a cada ano. Temos a ideia de que, todo mundo pode encontrar seu Uphill, não importa se é 5, 10, 21, 42 KM, ou se você é um ninja, samurai, não importa. Você pode começar por algum caminho e por isso a gente continuou, e vai continuar, incentivando as menores distâncias.

Continua após a publicidade

Em 2024 a UpHill Marathon voltará a ter naming rights de alguma marca esportiva? A Claro vai continuar?

Bernardo Fonseca - Para a Uphill 2024 temos os principais parceiros que são a Congas e a Claro, juntos conosco.

Foto: Gabriel Tarso

E o Bernardo, após o Everest qual é a meta em 2024?

Bernardo Fonseca - O Everest é um portal na vida de todo mundo, fiquei feliz em ser o 35º brasileiro a alcançar esse feito, acho que tem uma dedicação grande, uma logística enorme, uma tomada de risco que por mais que seja preparada e planejada, ela acaba passando por um monte de circunstâncias, que você não controla, isso é o mais complicado. Acho que o Bernardo Fonseca, empresário, atleta, casado com a Roberta, pai de três filhos, ele é uma pessoa diferente depois de ter passado por esse portal. Foi um ano muito difícil no Everest, morreram 17 pessoas. O meu foco agora é a família. Então em 2024 minha dedicação é ficar mais próximo à família, que sofreu em 2023. Como desafio técnico é interessante, afinal eu faço salto de paraquedas, faço um monte de esportes radicais, ando muito de bicicleta, mas isso pra mim não parece ser nada arriscado. Eu tenho um desafio muito grande para daqui a 2 ou 3 anos que é atravessar a Antártica num carro elétrico, e trazer um legado para o planeta, para mostrar que a eletrificação dos carros é um caminho sem volta e, de certa forma, trazer uma mensagem para o país e para o mundo, que precisamos parar de poluir nosso ecossistema para construir um futuro melhor, então isso ainda está ongoing, mas vai acontecer nos próximos três anos, é a minha grande meta.