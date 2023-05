Dia Nacional do Café: em moderação, bebida pode ser aliada na perda de peso e aumento da performance

Hum, adoro café, bebida sempre bem-vinda antes e depois das corridas de rua. E nada melhor do que falar sobre o tema neste Dia Nacional do Café - 24 de maio. Os benefícios cientificamente comprovados do consumo do café são: melhora da imunidade; redução da percepção da fadiga, exaustão ou dor durante exercício físico; aumento da concentração (via aumento da liberação de catecolaminas) e da capacidade de memória; redução da dependência do uso do glicogênio em exercício físico, além de benefícios ao estado do humor.

No entanto, assim como qualquer substância, o uso excessivo pode trazer danos. O valor limite para consumo diário de cafeína, definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 200 mg de cafeína no dia. Esse valor é equivalente a cerca de 3 xícaras de café de 200 ml.

Pós-treino com café da manhã

“O abuso do café, extrapolando as doses seguras de cafeína, apresenta como riscos comprovados: ocorrência de arritmia, aumento da pressão arterial, irritabilidade, nervosismo, tremores musculares e insônia. Além desses, sintomas gastrointestinais como azia e dores no estômago, e vontade emergente de evacuar, também estão frequentemente associados ao abuso do café”, explica a nutricionista da Care Club Porto Alegre, Brendha Ferreira.

Devido ao seu efeito estimulante, Brendha recomenda que a bebida não seja ingerida após às 18h para não atrapalhar o sono. Se a pessoa está buscando perder peso ou melhorar sua performance esportiva, a bebida pode ser um aliado. “Especificamente para esses objetivos, consumir o café no momento do pré-treino pode ser uma forma de obter energia extra para o treinamento e, assim, melhorar seu desempenho esportivo. Com a melhora do desempenho esportivo, poderá haver melhora também dos resultados desejados, como perda de peso.

Vale ressaltar que é necessário testar essa estratégia de forma cautelosa, observando se não haverá a ocorrência de sintomas adversos, como vontade de ir ao banheiro e taquicardia", destaca, que preparou uma receita gelada para os corredores, segue abaixo.

Iced Coffee - receita de Brendha Ferreira

Continua após a publicidade

5 minutos para preparo

Ingredientes:

Água quente - 2 col. sopa (15 ml)

Café moído - 2 col. sopa (aprox. 10g cada)

Chocolate em pó - 1 col. sopa (aprox. 10g)

Gelo - à vontade

Leite - 150 ml (¾ de um copo médio) - O leite confere a bebida fonte de cálcio e proteínas, o que nos ajuda a manter nossa massa muscular, por exemplo.

Continua após a publicidade

Preparo

Misture o café moído e o chocolate em pó em um recipiente. Aqueça a água e, depois de quente, adicione à mistura de pós. Misture bem. Em outro recipiente, coloque o leite gelado e a quantidade de gelo que você desejar. Pode triturar o gelo se preferir. Depois, adicione a mistura de café, chocolate e água ao copo com leite. Misture bem e está pronto para consumo.