Caminhar reduz a dor nos casos de osteoartrite no joelho, conclui estudo

Quantas vezes você já ouviu a seguinte frase: Não faço caminhadas nem corro porque tenho artrite nos joelhos? Com certeza muitas. A osteoartrite, artrite mais comum nos EUA, é uma doença degenerativa e inflamatória que provoca a destruição da cartilagem articular e leva a uma deformidade da articulação. Como só há remédios para a dor, os pesquisadores do American Colllege of Reumatology resolveram se debruçar sobre o tema, e comprovar se a caminhada reduziria ou não a dor nesses casos. E compravaram que sim no no estudo "Association Between Walking for Exercise and Symptomatic and Structural Progression in Individuals With Knee Osteoarthritis: Data From the Osteoarthritis Initiative Cohort" , que foi publicado em outubro de 2022.

"Esse processo degenerativo é complexo e muitas pessoas ficam em dúvida se podem ou não praticar exercícios físicos como caminhadas ou corridas leves, por exemplo. E na verdade, sabe-se que esse tipo de exercício pode ser um tratamento eficaz para retardar o dano que ocorre na articulação, além de reduzir as dores", explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva.

A osteoartrite de joelho foi estudada em 1.212 participantes, todos com mais de 50 anos, que se inscreveram no Osteoarthritis Initiative entre 2004 e 2006. Eles foram pesquisados durante 96 meses, entre 2012 e 2014. Resultado, a dor da osteoartrite reduziu no grupo que praticava caminhada como atividade física. Concluíram que a caminhada pode até modificar a doença, e que é preciso mais uma pesquisa para entender esse processo. Aqueles que relataram caminhar como um exercício tiveram 40% de redução nas chances de novas dores frequentes no joelho em comparação com os não caminhantes.

"QUEM TEM ARTRITE

PODE SIM CAMINHAR

E ISSO SERÁ BENÉFICO"

O ortopedista especializado em joelho, Dr. Marcelo Bonadio, da Care Club, observa que todo o exercício físico que busque a movimentação, a melhora do desempenho muscular ao redor da articulação, pode ser benéfico. "As atividades de corrida e caminhada são um pouco questionadas, principalmente, por serem atividades que envolvem impacto. Quando se tem uma osteoartrite do joelho essa capacidade de absorção de impacto está um pouco prejudicada - por isso gera dúvidas da caminhada e da corrida serem boas opções. O que vemos nesse trabalho é que entre os pacientes que não tinham o hábito de caminhar e os que tinham, os que já caminhavam apresentaram menos dor. E hoje já é consenso que pessoas com osteoartrite podem sim caminhar e correr, o que vai depender do condicionamento físico e do grau dessa osteoartrite. Quem não tem hábito de correr, não tem condicionamento e tem um grau elevado de artrose provavelmente terá uma grande dificuldade em iniciar uma atividade física como a corrida, e talvez para esse paciente não seja uma prática adequada como forma de exercício e de tratamento dessa osteoartrite. Mas aqueles que têm a corrida como um hábito, que tem condicionamento físico, mas que tem uma atrite do joelho, eles podem usar a corrida como forma de exercício físico, mesmo sendo uma prática que envolva algum grau de impacto. Contudo, o volume que ele vai colocar de corrida será menor. Quem tem artrite pode sim caminhar e correr, e isso será benéfico, só tem que se preparar para isso."

"Essas descobertas são úteis para pessoas que têm evidências radiográficas de osteoartrite, mas não sentem dor diária nos joelhos. Este estudo apoia a possibilidade de que caminhar como exercício pode ajudar a prevenir o aparecimento de dores diárias no joelho. Também pode retardar o agravamento do dano dentro da articulação causado pela osteoartrite", diz o Dr. Marcos Cortelazo.

EFEITO COLATERAL

Dr. Bonadia reforça que não caminhar com medo de sentir dor no joelho é um conceito que deve ser revisto, já que este estudo comprava justamente o contrário, a caminhada reduz a dor da artrite. "Se você for caminhar ou correr de forma orientada, no volume adequado, de acordo com seu condicionamento, associado a outras formas terapêuticas, vai ser benéfico", assegura. O ortopedista frisa que o tratamento da osteoartrite nunca é isolado. "Se a caminhada vir junto com uma perda de peso, mudança de alimentação, fortalecimento, com exercício resistido, tudo isso associado vamos ter um resultado muito melhor. O interessante desse estudo é trazer a caminhada como uma das ferramentas de trabalho para o tratamento da artrite", destaca.

Cortelazo acrescenta que na osteoartrite, a caminhada como exercício traz benefícios à saúde, como melhora da saúde cardiovascular e diminuição do risco de obesidade, diabetes e alguns tipos de câncer. "A caminhada é um exercício físico com efeitos colaterais mínimos, ao contrário dos medicamentos, que muitas vezes vêm com um preço alto e possibilidade de efeitos colaterais, mas que devem ser usados se houver recomendação médica", diz o especialista. A caminhada é importante para quem ainda não sente dor e também para quem já sofre com as dores diárias, especialmente se você tem o tipo de artrite em que seus joelhos ficam com as pernas arqueadas", observa.

A caminhada não é a única modalidade que oferece benefícios. Atividades como a fisioterapia, hidroginástica, natação, musculação, pilates e bicicleta, todos com baixa carga, oferecem proteção às articulações do joelho e estimulam o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos.

A osteoartrite pode ocorrer por várias razões. Pode ser primeira, sem causa definida algo intrínseco do paciente, um componente hereditário. Ou pode ser secundária, com causa identificável, como por exemplo, de uma fratura, de uma lesão no menisco, de uma lesão ligamentar, de uma infecção na articulação, pode ser inflamatório, lúpus, entre outras várias causas.

FONTES:

MARCELO BONADIO (CRM 139709) - Ortopedista (especialista em Joelho) da Care Club, unidade Ibirapuera. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP (2009); com residência em Ortopedia e Traumatologia no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC (2010 a 2012); especializado em Cirurgia do Joelho (Grupo de Joelho do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC - 2013); Doutro em "Tratamento de lesões de edema medular ósseo pela técnica de Subcondroplastia"; especializado no Fellowship na University of Pennsylvania (2015-tratamentos da Cartilagem, Medicina do Esporte e Artroplastia de Joelho e Subcondroplastia). É médico do Grupo de Joelho do HC da USP, onde atua também na área de ensino e pesquisa (lesões ligamentares, lesões de cartilagem e doenças degenerativas do joelho). Opera nos principais hospitais de São Paulo: Albert Einstein, Sírio Libanês, Vila Nova Star, Oswaldo Cruz e Samaritano, entre outros. É membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. E membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho.

MARCOS CORTELAZO (CRM 76316): Ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva. Graduado em Medicina e pós-graduado em Ortopedia e Traumatologia pela Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o Dr. Marcos Cortelazo é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Sociedade Latino-americana de Artroscopia, Joelho e Esporte (SLARD) e da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte (ISAKOS). Sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia, o especialista integra o corpo clínico dos hospitais Albert Einstein, São Luiz e Oswaldo Cruz.

LINK do resumo do estudo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.42241