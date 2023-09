Carlos Dias vai correr 12 horas em prol do combate ao câncer infantil

O que você vai fazer neste sábado, 30 de setembro? O ultramaratonista Carlos Dias, vai correr durante 12 horas em prol do combate ao câncer infantil, e chama a comunidade dos corredores paulistanos a correr com ele um pouquinho, entre às 7h e às 19h. Basta se inscrever online, a partir de R$ 49,90, tem até medalha ou camiseta. Ele vai correr na pista de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, perto da estação AACD, da Linha Lilás do Metrô. Dia 14 de outubro, ele fará mais uma etapa do desafio, só que em Campinas. O desafio 12h tem como missão percorrer 30 cidades convidando as pessoas a se movimentar e ajudar no combate ao câncer infantil.

Foto: Carlos Dias

"Gosto de incentivar novos atletas e profissionais a darem o seu melhor, gerando saúde e impulsionando novos desafios e, também, a cultura solidária. Convido a todos de São Paulo a saírem do sofá e correr e caminhar comigo no próximo dia 30 de setembro pelo pensamento colaborativo", convida Carlos Dias. "Nossa missão é trocar quilômetros por cura", completa Carlão, um dos mais respeitados ultramaratonistas do Brasil e do Mundo, detentor de 2 recordes brasileiros na modalidade. Ele possui em seu currículo 106 maratonas, 103 ultramaratonas, mais de 148 mil quilômetros percorridos em provas, tendo competido em mais de 80 países. É o primeiro atleta sul-americano a percorrer os quatro desertos mais extremos do planeta, sendo eleito por Stan Lee, da Marvel, como super humano, documentado no canal norte-americano History Channel.

Conhecido por super humano, Carlos já cruzou o Brasil correndo e os maiores desertos do mundo, sempre com um propósito, o combate ao câncer infantil. Ele é embaixador do Graacc e está realizando esse desafio de 12 horas de duração em várias cidades brasileiras. E conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar: Flávio Rossini (preparador físico), Dra. Mariana Mendes (cardiologista), Aziza Lurica Noguchi (osteopata), Enzo Pasqualetti (neuro), Eric Bondiolli (fisio). E esses feras vão dar palestras neste sábado, no auditório do Centro Olímpico, enquanto Carlão corre, entre as 7h40 e 10h.

Como participar

Foto: Carlos Dias

Você pode correr ou caminhar quanto quiser, mas quem correr um, ou duas, ou quatro ou doze horas com o nosso super humano vai disputar uma "corrida" nessas modalidades e até se consagrar campeão, ou campeã, e levar um troféu para casa. A distância não interfere no valor da inscrição. Há três tipos de kits: 1 (certificado e medalha - R$ 49,90), 2 (certificado e camiseta - R$ 69,90) e 3 (certificado, camiseta e medalha - R$ 129,90) - Pagamento crédito, débito ou boleto. Clique aqui para se inscrever. E quem quiser, pode também doar qualquer valor para o Carlão - via PIX, chave CPF. Informações no site das inscrições. Vinte por cento de todo valor arrecadado será doado ao Graacc.

Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa

Entrada da Rua: Pedro de Toledo, 1651 -Vila Clementino

Metrô AACD