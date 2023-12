Catherine Reline busca o bicampeonato na São Silvestre

A partir das 7h25 deste domingo, 31 de dezembro, telespectadores do Quênia, Etiópia, Uganda e Tanzânia estarão colados na tevê para conferir seus atletas na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre (15 KM) e o grande destaque africano nesta edição é a categoria feminina. A queniana Catherine Reline (Nike), que venceu o ano passado, treinou forte e está pronta para defender o bicampeonato. Mas terá que vencer a experiente etíope Ymer Wude (Nova Flor), que busca ser tetracampeã da São Silvestre. No masculino, o Brasil pode acabar com o jejum de vitórias que já dura onze anos. O grande destaque é Fábio Jesus Correia (SPFC). E também podem morder o pódio Giovane dos Santos (Olympikus), Franck Caldeira (Fila) eEderson Vilella (ECP). No total, 35 mil corredores de rua se inscreveram na corrida mais popular do Brasil, e que tem um dos percursos mais desafiadores.

Catherine Reline assumiu a liderança já no Estádio do Pacaembu. Foto: Paulo Pinto/FotosPúblicas

A programação começará às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes na Av Paulista, 2000. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite feminina. Às 8h05 será a vez dos corredores da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral. A Prova terá transmissão, ao vivo, pelas TVs Gazeta e Globo. A elite vai terminar a prova entre 44 minutos e 54 minutos. Os amadores têm até às 11h para finalizar.

Atraídos pela premiação, estão estreando na São Silvestre mais atletas da elite africana. Entre os homens, os destaques dessa edição são o ugandense Moses Kibet, vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2023) e da II Meia Maratona de Guarulhos (2023); os quenianos Vestus Cheboi Chemjor, campeão da Maratona Internacional de São Paulo (2023) e da Maratona Internacional de Porto Alegre (2023), Timothy Kiplagat Ronoh, vice na Maratona de Roterdã (2023) e que ganhou as maratonas de Melbourne e Abu Dhabi em 2022; Emnanuel Bor, campeão da Corrida Internacional de Langueux (FRA) e vencedor da Meia Maratona de Hyundai (Porto), ambas em 2023; Kosgei Nicolas Kipitoo, 4º na Meia Maratona Kigai (Ruanda) e campeão da Tribuna da Santos (2019); e Reuben Longoshiwa, destaque da nova geração de atletas do país; o tanzaniano Josephat Joshua Gisemo, campeão da meia maratona de Nagai no Japão e da meia maratona de Zanzibar na Tanzânia; e um boliviano -Hector Flores, terceiro na São Silvestre de 2021.

No feminino, além de Catherine e Wude, teremos Viola Jelagat Kosgei, vencedora da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro (2023) e da Volta Internacional da Pampulha (2023); Sheila Chelangat, que venceu o campeonato nacional de cross country do Quênia em 2020 e 2021; Vivian Jelagat, ganhadora da Corrida Integração Campinas (2023), e Faridah Jepchirchir, campeã da Maratona Internacional de Curitiba (2023); e a etíope Aberash Kabeda, vice-campeã da Meia Maratona de Milão neste ano.

Entre as brasileiras, Kleidiane Barbosa, vice-campeã da Volta Internacional da Pampulha 2023 e quinta colocada da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro, destaca sua preparação. "A expectativa é muito boa. Fiz uma preparação bem focada para a prova e nos últimos cinco meses treinei forte na cidade de Campos de Jordão, devido ao estilo de terreno. E como fiquei um tempo parada, por conta de lesões, tive que fazer treinos intensos. Mas vim numa crescente e estou bem preparada. Sabemos dos desafios da prova, mas estou bem animada para buscar o melhor resultado possível", salienta Kleidiane.

Na coletiva de imprensa, realizada na manhã deste sábado, Giovane destacou que todos estão correndo para podiar e que o fator climático será crucial. Ou seja, se a umidade for alta os brasileiros terão um desempenho superior aos africanos. Franck, que venceu a edição de 2006, explicou que estava há dois anos parado, mas que retomou há três meses e já com vitória, na Maratona de Foz do Iguaçu.

Acessos aos setores de largada

Haverá triagem e controle de entrada em cada um dos setores de largada, que será válidos das 5h às 8h no dia 31. Os acessos são os seguintes: Pelotão C/PCD/PM/GCM, Rua Frei Caneca pelas ruas Antônio Carlos e Luiz Coelho; Pelotão Premium, Rua Frei Caneca e Padre João Manuel pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal; Setor 1/Azul, Alameda Ministro Rocha Azevedo pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal; Setor 2/Verde, Rua Peixoto Gomide e Rua Plínio Figueiredo pelas Alameda Santos e Rua Carlos Comenale; Setor 3/Vermelho, Alameda Casa Branca e Rua Prof. Otávio Mendes (lateral do MASP), pela Alameda Santos e Rua Carlos Comenale.

O evento oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos extras para atletas que não estejam oficialmente inscritos, conhecidos por "pipocas". Para combater fraudes, a organização monitora as inscrições e terá atendimento especial durante a retirada de kits de atletas na categoria 60+.

Bloqueios de trânsito

O esquema de trânsito na região da Avenida Paulista começará no sábado, a partir das 20h, com a interdição entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Av. Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista. A partir das 22h, ocorre a canalização de duas faixas da esquerda na Av. Dr. Arnaldo, sentido centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto F. Melhem.

No domingo, a programação terá início às 2h, com interdição das vias transversais da Av. Paulista, com exceção da Rua Bela Cintra, Rua Teixeira da Silva, Rua Carlos Sampaio e Avenida Brig. Luís Antônio; às 5h, interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanael; das 5h30 às 6h, interdição do restante do percurso da corrida; e 12h, Av. Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as Ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

A agenda oficial para os participantes da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre no dia 31 começará às 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para as 8h05min a vez dos corredores da Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral. A largada será na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.