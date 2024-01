Catherine Reline é a bicampeã da São Silvestre

Trinta e cinco mil corredores coloriram de azul claro a capital paulista na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre, na manhã do último dia do ano. A queniana Catherine Reline (Nike), 21 anos, se sagrou bicampeã da prova, com o tempo de 49:54. No masculino venceu o estreante na São Silvestre, o também queniano Timothy Kiplagat Ronoh (Nike), com 44:52. Na véspera, ambos "prometeram" subir no degrau mais alto do pódio. Os dois pódios foram estrangeiros.

O calor deu uma trégua e na largada o termômetro marcava 19 graus. Os amadores promoveram uma verdadeira festa, cantando do começo ao fim, com sotaques dos quatro cantos do país. Este ano corri fantasiada de Chiquinha, da Turma do Chaves, e adorei a experiência. Encontrei com o Chaves, o Chapolin, dois dinossauros, com as Paquitas, e o papai Smurf. No final, meu Polar marcou 16km, será que foi só o meu? Aquela subida da Brigadeiro deixou até o relógio atordoado. E para evitar aquele mar de lixo dos copos da hidratação, que tal adotar o modelo do Circuito Bota Pra Correr? Usar copos de silicone? E em 2025, que vai marcar o centenário da corrida, podiam fazer noturna e mudar a festa da virada para o Anhangabaú. Que tal?

Voltando à elite, o melhor brasileiro foi Johnatas de Oliveira (46min33), e a melhor brasileira, Felismina Cavela(55min04s). Os dois chegaram em sexto,

Com o clima perfeito para correr, Timothy fez uma boa largada, e soube impor seu ritmo, ainda nos quilômetros iniciais. Após passar o trecho do estádio do Pacaembu, já liderava e abria distância para os concorrentes. Chegou sozinho e cruzou a linha de chegada com o tempo de 44min52.

"Estou bem feliz com a vitória. A prova foi uma preparação para a Maratona de Tóquio que farei em março de 2024. Senti que estou bem preparado para meu próximo desafio", contou Timothy que resolveu competir esta prova atraído pela premiação. "Vou ajudar minha família e empreender no Quênia", revelou.

Catherine voou a partir do km 7. No Quênia ela treina em um percurso como o da São Silvestre, cheio de sobe e desce. Largou bem, manteve um bom ritmo e foi seguida de perto pelas concorrentes, até o sétimo quilômetro, depois abriu distância e venceu com quase 2 minutos da segunda. A brasileira Jéssica Ladeira chegou a revezar a liderança com a queniana Sheila, que chegou em segundo, no início da prova. As brasileiras Amanda e Klediane também estavam no pelotão principal no início.

"Estou muito feliz em conquistar o primeiro lugar em mais uma São Silvestre. Mantive um ritmo forte, administrei a boa vantagem que construí no trajeto, contei com o apoio das pessoas nas ruas e, felizmente venci novamente. Estou bem contente por mais esta conquista", declarou a bicampeã.

Brasileiros no Top-10

Mineiro deSão Pedro dos Ferros, Johnatas Oliveira ficou muito feliz com o resultado. "O trajeto exige um treino direcionado que mescla velocidade nas descidas, e um treinamento de força na subida. Quem consegue subir bem, é que tem as melhores chances., acho que fiz um bom trabalho e atingi meu objetivo de ser o melhor brasileiro na prova", contou o ex-gari.

Felismina, a melhor brasileira na prova, com a sexta colocação, estreou na São Silvestre. "Tenho que agradecer por todas oportunidades que o Brasil tem me proporcionado, adotei esta pátria como minha casa. Estou há 12 anos aqui, meu filho é brasileiro e estou orgulhosa de representar este país. Sou uma cidadã brasileira, e estou feliz em ser a melhor atleta do Brasil, ainda mais por ser minha primeira vez", comemorou a atleta, que nasceu em Angola.

Resultados da 98a São Silvestre:

Masculino

1) Timothy Kiplagat Ronoh (Quênia), 44min52s

2) Emmanuel Bor (Quênia), 45min28s

3)Reuben Poguisho Longoshiwa (Etiópia), 45min44s

4) Josephat Joshua Gisemo (Tanzânia), 45min50

5) Hector Garibay Flores (Bolívia), 46min07s

6) Johnatas de Oliveira Cruz (Brasil), 46min33 (melhor brasileiro)

Feminino

1) Catherine Reline (Quênia), 49min54s

2) Sheila Chelangat (Quênia), 51min35s

3) Wude Ayalew Yimer (Etiópia), 51min46s

4) Jhoselyn Yessica Camargo (Bolívia),

5) Viola Jelagat Kosgei (Quênia), 53min52

6) Felismina Cavela (Brasil), 55min04s (melhor brasileira)

Cadeirantes

1) Fernando Aranha (Brasil), 50min12s

2) Rogerio Costa Lima (Brasil), 54min02s

3) Carlos Antonio Guedes do Nascimento (Brasil), 55min30s