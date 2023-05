Cau Saad desenvolve treino específico para corredores

A maioria dos corredores odeia fazer fortalecimento, acha uma chatice musculação e seus derivados. A Cau Saad, personal trainer de famosos e celebridades, sabe bem disso e se debruçou sobre esse desafio - como fazer um treino de fortalecimento para corredores que seja prazeroso para esse tribo. Fomos lá no Instituto Cau Saad, nos Jardins, conferir. E não é que ela acertou a mão. São treinos individualizados, de 45 minutos, que trabalham o corpo inteiro, inclusive a mente, variando os estímulos em um único treinamento, e terminando com relaxamento. E cada sessão é diferente da outra.

Foto: Instituto Cau Saad

Cau Saad é professora de educação física, especializada em nutrição esportiva, com estudos científicos voltados para gestantes, atividade física e imagem corporal. Criadora de conteúdos e influenciadora digital com mais de 810 mil seguidores no Instagram, Cau é escritora, TEDx Speaker, palestrante com larga experiência no mercado fitness no Brasil e Estados Unidos. É proprietária do Instituto Cau Saad, uma das profissionais mais inovadoras do mercado no uso de metodologias próprias e uso de equipamentos e tecnologias pioneiros na prática do exercício físico. Lançou o primeiro Bloco Fitness do Brasil, além de incentivar grandes grupos a levar uma vida mais ativa por meio da Gangue da Cau.

Desde o início da faculdade, passou a empreender e em 2001, criou o próprio negócio, que conta hoje com 43 profissionais com múltiplas formações. Sua equipe já atendeu mais de 20 mil alunos, contando com Circuito Cau Saad pelo Brasil e Miami, e atualmente, conta com o apoio de marcas importantes do segmento fitness e de saúde como a ACTE Sports, Skechers Brasil, Body for Sure, Linea Alimentos e miha Brasil.

Foto: Instituto Cau Saad

Mas por que fazer um treinamento focado em corredores? "Por ser um esporte democrático e de fácil acesso, as pessoas não dão tanta importância aos detalhes, que a médio e longo prazo fazem a diferença, então ter acompanhamento de especialistas para administrar e melhor dividir a intensidade, volume, recuperação, (cargas, velocidade, vezes na semana) e acompanhar cada etapa do seu desempenho para melhorar seus resultados", conta a personal. Ela acrescenta que o descanso ou treino regenerativo faz parte da periodização e não deve ser pulada nenhuma etapa. "Vale ressaltar a individualidade biológica de cada um, então não copie o treino dos outros. Temos diferenças físicas, bioquímicas e fisiológicas. O treino deve ser feito de acordo com cada um", explica.

Cau lembra que cada modalidade específica necessita de exercícios e preparos específicos. O treino focado para a modalidade, te ampara com relação a prevenção de lesões e proporciona uma melhor produtividade na atuação. O desempenho aumenta quando fazemos trabalhos específicos. E para os que têm acesso, ainda existe uma vasta gama da tecnologia para ser utilizada na modalidade escolhida, que vai desde roupa, calçados, viseiras, suplementação, até relógio, óculos, equipamentos, entre outros! Para corrida, musa fitness focou em um treinamento de fortalecimento do core e dos músculos que protegem as articulações, principalmente tornozelos, joelhos e quadris.

"Em conjunto com o fortalecimento, as mobilidades articulares preparam melhor as articulações que serão solicitadas 100% do tempo. Trabalhos de propriocepção, equilíbrio, agilidade, são sugestões infalíveis para adicionar nos treinos e melhorar seu rendimento. Fortalecer a musculatura do corpo de maneira global, com ênfase nos MMII (membros inferiores) e paravertebrais. E fortalecer o sistema imune e cardiovascular", completa.

Por exemplo, Cau destaca que é muito comum o encurtamento da cadeia posterior (parte posterior das coxas e pernas), o que pode contribuir para lesões como tendinite do tendão calcâneo, patelar ou condromalacia. "Treinar os glúteos e panturrilha são fundamentais para gerar maior impulsão, caso contrário, a técnica da corrida será comprometida, e você, fica mais exposto as lesões", destaca.

Para ela, uma boa técnica de corrida envolve um alinhamento dos membros durante toda corrida, além do comprimento da passada, fase aérea e amortecimento adequado da pisada no contato inicial do solo. "Não importa se você é um atleta de alto rendimento e visa performance ou você pratica a corrida por hobby e saúde, o fato é que precisamos minimizar todos os fatores de risco acima e adequar, monitorar e corrigir caso a caso. Nós do Instituto Cau Saad estamos a disposição para te direcionar e te preparar de maneira individualizada!", finaliza a musa do fitness no Brasil.

Foto: Instituto Cau Saad

Tá, mas como é na prática? Ao chegar, você passa por uma entrevista com um treinador da equipe, que vai levantar seu histórico. Seu dados são escritos em um caderno, tudo é anotado lá. O trabalho é baseado em três partes: físico/metal (se o aluno está cansado ou não), aquecimento global (transport, escada, cliber ou esteira); e exercícios integrados. Aqueci no Cliber, que é uma máquina nova que simula subir numa montanha. Depois fiz vários exercícios, inclusive agachamento com um peso que usa água do mar no seu interior. Fiz trabalhos cognitivos, que envolvem propriocepção, equilíbrio, agilidade - usando discos com luzes coloridas de leds, que deveriam ser desligadas cada vez de uma maneira diferente. O tempo voou, trabalhei o corpo inteiro e me diverti fazendo isso. No final rolou um alongamento e um relaxamento com massagem e música relaxante no fone. Adorei a experiência. O treinador me explicou, que a cada aula um professor diferente atende o aluno, para que haja maior variedade de exercícios propostos, e que cada um deles marcam as evoluções no caderno do aluno.

Cau Saad recomenda que o treino para corredores deve englobar todos os itens abaixo: ? Carga de treino ? Fortalecimento muscular ? Fortalecimento do sistema cardiovascular ? Mobilidade articular ? Recuperação pós treino ? Técnicas de alongamento ? Técnica de corrida ? Calçado adequado ? Superfície de treino ? Controle de peso e composição corporal ? Ingestão hídrica adequada ? Alimentação regrada e nutritiva