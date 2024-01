Circuito das Estações 2024 vai passar por 13 capitais

Um dos circuitos de corrida de rua mais caprichado do Brasil é o das Estações. Como o nome sugere são quatro edições anuais: outono, inverno, primavera e verão. Organizado pela O2 Corre e Norte Marketing, o calendário 2024 já foi definido e vai passar por 13 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, DF, Fortaleza, Recife, Salvador, Aracaju, Cuiabá, Goiânia, João Pessoa, São Luiz e Teresina.Confira abaixo todas as datas.

Foto: O2 Corre

No Circuito das Estações as corridas de rua são recreativas, sem premiação em dinheiro, com distâncias de 5km, 10km ou 13km. O diferencial, além da infraestrutura, é a medalha de conclusão. Concluindo as quatro etapas, as medalhas se encaixam e formam uma mandala.

Foto: O2 Corre

As inscrições já estão abertas no site oficial do evento e o lema deste ano é "Keep it Simple". Inscrições a partir de R$ 159,99 para as duas primeiras corridas - São Paulo e Rio, em 10 de março.

Foto: O2 Corre

Datas e cidades

São Paulo

Publicidade

Etapa Outono: 10/03/2024

Etapa Inverno: 23/06/2024

Etapa Primavera: 08/09/2024

Etapa Verão: 15/12/2024

Rio de Janeiro

Etapa Outono: 10/03/2024

Etapa Inverno: 07/07/2024

Etapa Primavera: 25/08/2024

Etapa Verão: 24/11/2024

Belo Horizonte

Etapa Outono: 24/03/2024

Etapa Inverno: 07/07/2024

Etapa Primavera: 25/08/2024

Etapa Verão: 24/11/2024

Publicidade

Brasília

Etapa Outono: 24/03/2024

Etapa Inverno: 30/06/2024

Etapa Primavera: 01/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Fortaleza

Etapa Outono: 07/04/2024

Etapa Inverno: 30/06/2024

Etapa Primavera: 22/09/2024

Etapa Verão: 24/11/2024

Recife

Publicidade

Etapa Outono: 14/04/2024

Etapa Inverno: 07/07/2024

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 10/11/2024

Salvador

Etapa Outono: 21/04/2024

Etapa Inverno: 21/07/2024

Etapa Primavera: 29/09/2024

Etapa Verão: 15/12/2024

Aracaju

Etapa Outono: 26/05/2024

Etapa Inverno: 14/07/2024

Etapa Primavera: 29/09/2024

Etapa Verão: 17/11/2024

Publicidade

Cuiabá

Etapa Outono: 24/03/2024

Etapa Inverno: 09/06/2024

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

Goiânia

Etapa Outono: 07/04/2024

Etapa Inverno: 26/06/2024

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

João Pessoa

Publicidade

Etapa Outono: 31/09/2024

Etapa Inverno: 07/07/2024

Etapa Primavera: 22/09/2024

Etapa Verão: 08/12/2024

São Luís

Etapa Outono: 14/04

Etapa Inverno: 30/06

Etapa Primavera: 22/09

Etapa Verão: 08/12

Teresina

Etapa Outono: 24/03/2024

Etapa Inverno: 30/06/2024

Etapa Primavera: 15/09/2024

Etapa Verão: 01/12/2024

Publicidade

Inscrições: http://www.circuitodasestacoes.com.br/