Circuito novo no calendário: Plié Pela Primeira Vez

Vem aí mais um circuito de corrida de rua e caminhada, que promete ser diferenciado. A Plié, marca brasileira de lingerie, shapewear e sportswear, acaba de anunciar seu circuito proprietário de corridas de rua e caminhadas, é o Plié Pela Primeira Vez.A etapa inaugural será em 21 de abril - etapa SER São Paulo- com arena no Parque do Povo e percurso na Marginal Pinheiros, zona sul da capital paulista, as inscrições abrem nesta sexta-feira, 27 de outubro, na plataforma Ticket Sports. As próximas etapas, que devem ser divulgadas em breve, são Campinas e Florianópolis. Parte do valor das inscrições será doado para instituições beneficentes.

"A Plié há mais de 20 anos se dedica a inovar, fazer algo pela primeira vez, em peças e soluções que possam unir quatro pilares: a autoestima, a saúde, a liberdade de movimentos e a segurança. O Circuito Plié Pela Primeira Vez estimula a conscientização das pessoas sobre a importância de quebrar a inércia quando o assunto é bem-estar e qualidade de vida. Queremos que todos olhem para si com mais amor e se desafiem para viver algo novo, se surpreendendo com o que são capazes de fazer quando se colocam disponíveis para isso. E por que não começar com um circuito de rua?", afirma Marilene Ramos, diretora de Branding da Plié e idealizadora do Circuito Plié Pela Primeira vez.

A etapa paulistana se chama "SER", por causa da nova fragrância de home spray da marca, Plié SER, com frescor e presença pensados para inspirar as pessoas a valorizarem sua identidade, sendo o que quiserem e como quiserem. E o organizador da prova é a Vega.

A sustentabilidade e a responsabilidade social também correm juntas nas etapas do circuito Plié Pela Primeira Vez: 100% do lixo reciclável gerado pelas provas de rua será recolhido e reaproveitado, com o acompanhamento de uma engenheira ambiental. Além disso, parte do valor arrecadado em inscrições poderá ser revertido em doações para três instituições beneficentes, a escolha e critério dos participantes.

Uma delas é o Instituto Protea, projeto que auxilia mulheres de baixa renda passando por tratamento de câncer de mama. Para a etapa São Paulo, as outras instituições apoiadas serão o Instituto Ademir Paulino, que atua na introdução e incentivo da prática esportiva durante a infância e o Bloco Me Lembra que Eu Vou, que traz o tema da inclusão social, igualdade e respeito através da música, e estará presente com sua bateria na chegada do circuito em São Paulo. Para cada etapa, outras duas instituições regionais serão escolhidas para essa trinca beneficente junto ao Protea.

Serviço

Circuito Plié Pela Primeira Vez - Etapa SER São Paulo -

Data: 21/04/2024

Horário: Abertura dos portões: 5h / Largada: 7h

Local: Arena no Parque do Povo e percurso na Marginal Pinheiros.

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/circuito-pli-pela-primeira-vez-37299

Valores dos kits:

Kit Plié: R$139

Kit Plié Ser: R$229

Kit Plié Premium: R$359

*Todos valores referentes ao primeiro lote.