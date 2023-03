Cloudsurfer, tênis de corrida da On Running, chega ao Brasil

A marca suíça On Running apresentou no domingo, 26 de março, seu mais recente modelo no Brasil, o Cloudsurfer, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O tênis de corrida traz uma nova tecnologia, a CloudTec Phase, que promove uma aterrissagem macia e uma transição suave. A sustentabilidade é mais um dos diferenciais do modelo, produzido com 30% de conteúdo reciclado e o método de tingimento Dope-Dye, que economiza água. A novidade, disponível em cinco opções de cores, está à venda ao site oficial por R$ 949,00.

Foto: On Running

O evento de lançamento foi fechado para convidados e imprensa, onde testamos a novidade. O amortecimento dele é realmente superior com uma pisada bem macia e suave. Ideal para quem busca essa característica ou quer evitar lesões nos joelhos. E a nova tecnologia faz exatamente isso: proporcionar uma nova sensação de corrida, redistribuindo o impacto e poupando sua energia durante a atividade.

Segundo a On Running, uma das grandes inovações da nova tecnologia é a otimização do amortecimento por computador, através da análise de elementos finitos (FEA), que considera a tensão na estrutura, simulando o comportamento do tênis durante a corrida, prevendo até 86% do movimento, permitindo minimizar o impacto na musculatura.

Cloudsurfer/ Foto: On Running

"O Cloudsurfer está chegando para revolucionar o mercado dos tênis de performance sem deixar de lado o DNA de sustentabilidade da On. Os corredores irão se surpreender com o amortecimento do tênis e com a resposta que ele tem no asfalto", afirma Fabiana de Oliveira, head de marketing da On no Brasil.

Segundo a marca, o Cloudsurfer é o tênis de corrida de alta performance com a maior redução do consumo de água em seu processo de tingimento, que é feito através da tecnologia Dope-Dye, processo de injeção de pigmentos quando o material celulósico está em estado semilíquido, assim, a cor é penetrada no núcleo da fibra. A partir desta fibra tingida é que são produzidos os fios. O método economiza até 90% da água que seria utilizada em tingimento de produtos, uma das partes mais poluentes do processo. O modelo possui 85% de poliéster reciclado em sua composição, além da remoção de todas as sobreposições de plástico do produto.