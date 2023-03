Começou o esquenta para a Maratona de São Paulo

Começou o esquenta pra valer da 27ª Maratona Internacional de São Paulo, que será realizada domingo, dia 2 de abril, com largada e chegada no Ibirapuera, ao lado do Obelisco, na zona sul da capital paulista.Também estão programadas outras distâncias - 5 km, 10 km e 21 km - que tornam o evento ainda mais democrático para todos os fãs de corridas de rua. A largada será a partir das 6h10 e o evento terá transmissão, ao vivo, pela TV Brasil e no canal do Youtube da Yescom. A entrega de kits começa nesta quinta-feira (30/3) e vai até sábado (1°/4). Eu vou nos 5km, que é o que o médico liberou.

Foto: Yescom

Mas as ações já começaram sábado passado, com a abertura da Casa do Corre (Olympikus) no Parque Villa-Lobos, com treino do Ademir Paulino, com 300 pessoas. No mesmo parque, no dia seguinte, teve ação da OnRunning, com treino e lançamento de Cloudsurfer. No sábado, também rolou treino da Asics "Pegada Nimbus" - só que no Campo de Marte, que reuniu 100 pessoas, com Armando Marchezani. E a a van do GEL-Nimbus 25 estará no Parque Bruno Covas, perto da ASICS House, neste fim de semana, nos dias 1 e 2 de abril, e também no próximo, nos dias 7 e 9 de abril, das 6h às 12h, com experimentação do GEL-Nimbus 25. Quem quiser, pode ir lá testar.

Foto: Olympikus

A entrega dos kits da Maratona será na EXPO Atletas, que este ano acontecerá no PACUBRA - Pavilhão das Culturas Brasileiras -, no Parque Ibirapuera. O cronograma é o seguinte: dias 30 e 31/3, das 9h30 às 19h30, e no dia 1/4, das 8h30 às 17h, lembrando que não haverá entrega de kit no dia da corrida e nem após a realização da mesma.

A 27ª MARATONA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO tem organização e realização da Yescom, com patrocínio de Comgas, Olympikus, Assaí, Drogaria São Paulo e Smart Fit, patrocínio especial de 3 Corações e PowerAde. A rádio oficial é a Transamérica, o hotel oficial é o Intercity Ibirapuera e a transportadora oficial é a Águia Branca. O apoio é de Cosan, Montevérgine, Dois Cunhados, Movida, Itambé, Bendita Cânfora, Mantiqueira Brasil, Polpa Norte, Ama, Espaço Laser e Mate Leão. O apoio especial da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria de Esportes e Lazer (SEME) e Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo. A supervisão é da FPA, CBAT, World Athletics e AIMS.

E a Olympikus, como é patrocinadora, caprichou na segunda edição da Casa do Corre, bem próxima à entrada principal do Parque Villa-Lobos. "É aberto ao público, que pode testar os novos modelos da marca, sem nenhum custo, e comprar via internet, a entrega será posterior. Na abertura tivemos treinos no sábado e domingo, e no próximo sábado teremos treino com o Chico Salgado, confiram no site para se inscreverem e conferirem a programação: https://www.olympikus.com.br/casadocorre , a Casa do Corre segue aberta até 16 de abril, tem treinos guiados entre quarta a domingo, menos no dia da maratona", explica Kátia Buriol, gerente de Marketing da marca brasileira.

Continua após a publicidade

Corre 3 Maratona de SP/ Foto: Olympikus

Além dos lançamentos da Olympikus, que já destacamos aqui no blog, a Maratona de São Paulo ganhou uma edição especial do Corre 3, na mesma cor da camiseta da corrida e lingueta e lateral referente à maratona (foto acima). O modelo já está à venda na Casa do Corre e no e-commerce da marca, por R$ 499,99. Katia contou, com exclusividade ao blog, que a Maratona de Porto Alegre também vai ganhar um edição especial do Corre 3. E que domingo, os atletas da marca: Cipó, Giovani dos Santos, Jéssica e Raíssa estarão na disputa, assim como os etíopes da equipe Nova Flor, que foram convidados pela Olympikus. Vai ser um pega e tanto, com essa nova premiação em jogo, com aumento de valor conforme o tempo. Boa Maratona a todos!