Como melhorar sua corrida

Há mais de dez anos, o fisioterapeuta Cássio Siqueira atende corredores. Boa parte deles com alguma lesão. Ele é um dos fundadores da Care Club, serviço que integra médicos, nutris, fisios e treinadores no mesmo lugar, empresa que nasceu em uma salinha, dentro da MPR, assessoria de corrida do treinador Marcos Paulo Reis. Autor do livro "A Corrida Ideal", Cássio vai ministrar um workshop neste sábado, 15 de abril, entre 9h e 12h, na Unidade Ibirapuera, no qual vai dar preciosas dicas de como é essa tal corrida ideal, e como conseguir executá-la, diminuindo o risco das lesões. E vamos combinar, não tem coisa pior para um corredor de rua do que se lesionar.

Foto: Care Club

Cássio é doutor e Mestre em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em fisioterapia do esporte pela Unifesp e fisioterapia neurológica pelo Hospital das Clínicas-FMUSP. Ele explica que será um workshop teórico-prático sobre a mecânica da corrida: "Será cerca de uma hora de teoria sobre como as lesões acontecem na corrida, qual a relação disso com a mecânica, como é possível mudar esse 'jeito' de correr; e qual seria o 'jeito' certo de correr". Em seguida terá a parte prática, que será um treinamento dessa mecânica melhor para correr. "Um trabalho, que normalmente seria realizado em semanas, vamos fazer em uma manhã, colocando os participantes já correndo melhor e com orientações para seguirem com esse padrão melhor de movimento depois. Vamos mostrar o que a pessoa está errando no movimento, e como faz para acertar", explica Cássio.

Existe uma forma ideal e segura de correr, com risco mínimo de lesão, que melhora a performance mecânica. "É como um carro alinhado que gasta pouca gasolina por km rodado. E quanto mais você se afasta deste modelo ideal de correr, maiores são os riscos de lesão e pior é a performance", compara o fisioterapeuta.

As inscrições da Running Clinic estão abertas online, e tem um investimento de R$ 290. O traje é o de corrida. E podem participar qualquer pessoa que queira aprender a correr melhor, de qualquer nível técnico.

Serviço

Running Clinic

Continua após a publicidade

Care Club Ibirapuera - São Paulo - SP (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4615 - Jardim Paulista)

15/04/2023 - DAS 9h às 12h

De R$290 (Parcelamento em até 12x)

Link: https://www.sympla.com.br/evento/running-clinic/1906838?_=