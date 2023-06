Confederação Brasileira de Atletismo ganha uniforme novo

A PUMA apresenta a nova coleção de produtos para as provas oficiais e campeonatos internacionais da temporada 2023/2024 da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Os produtos de elite da coleção trazem tecnologias inovadoras de tecidos mais leves e ultra respiráveis. Todo o nylon utilizado é reciclado de redes de pesca recuperadas, que foram encontradas no oceano. Além disso, pela primeira vez, os produtos da linha elite, profissional e torcedor também estarão disponíveis em versões mais acessíveis para venda para os apaixonados pelo atletismo brasileiro.

Foto: PUMA

"Hoje, é um dia histórico para a Confederação Brasileira de Atletismo, pela primeira vez a CBAt vai colocar à disposição do público uma linha de produtos licenciados. É um desejo de longa data da comunidade do atletismo que estamos realizando. Para nós, é um orgulho celebrar nossa parceria com a PUMA lançando uma coleção com produtos de altíssima tecnologia e que ao mesmo tempo é acessível ao público. Queremos aumentar a legião de fãs brasileiros apaixonados pelo atletismo", ressalta Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

A CBAt e os atletas brasileiros apareceram vestindo PUMA pela primeira vez para a disputa do Campeonato Mundial de Oregon, nos EUA, em julho de 2022. De lá para cá a parceria ficou ainda mais forte com a prorrogação do contrato até 2032, contemplando os Jogos Olímpicos de 2024, 2028 e 2032. A marca alemã passou a patrocinar também atletas do atletismo brasileiro como Letícia Oro (Bronze no salto em distância em Oregon 2022), Vitória Rosa (velocista detentora do recorde Sul-Americano nos 200m rasos), Renan Gallina (Ouro nos 200m rasos no Campeonato Brasileiro Sub-23) e Rafael Pereira (recordista Sul-Americano dos 110m com barreiras).

"Este primeiro ano foi só o começo de uma história que PUMA e CBAt escreverão juntas pelos próximos dez anos. A parceria com a CBAt é muito importante para nós por ser a primeira vez que o logo da PUMA aparece ao lado da bandeira brasileira, e agora, não só vestindo atletas profissionais, mas também amadores e torcedores do atletismo. Seguiremos juntos disputando os maiores desafios esportivos e estreitando cada vez mais nossos laços.", celebra Luciana Soares, diretora de marketing da PUMA Brasil.

Entre os produtos da nova coleção à venda estão tops, shorts, regatas, camisetas, trajes de velocidade, jaquetas, calças e acessórios, além de produtos oficiais com a mesma tecnologia utilizada pelos atletas profissionais do atletismo. A coleção completa está disponível exclusivamente em PUMA e nas lojas PUMA Shopping Morumbi e PUMA Shopping Tatuapé, com valores a partir de R$ 129,90. Os principais itens da coleção também estarão disponíveis em Netshoes.