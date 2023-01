Confira 5 das corridas de rua mais antigas do Brasil

Um dos passeios que os corredores mais gostam, me incluo no grupo, e correr em um lugar diferente. E que tal se planejar para correr as 5 provas mais antigas do nosso Brasil? Há distâncias entre 3.600m e 15 KM.

A data do São João é 24 de junho

1917 - Corrida de São João - 4 e 8 KM - Votorantim (SP) - Costuma ser realizada no dia de São João, mas com a pandemia, a última edição foi em outubro, em 2022, com a presença de 500 atletas. Largada e chegada na Praça Lecy de Campos. É organizada pela prefeitura em parceria com a Associação de Atletismo Santi Pegoretti. A primeira edição aconteceu em 1917 com a presença de 28 corredores, organizada pelos festeiros de São João Baptista, conhecidos por Savoia. As inscrições para a 92ª edição devem ser abertas em breve, no site da prefeitura da cidade: https://www.votorantim.sp.gov.br/

1925 - Corrida Internacional de São Silvetre - 15 KM - São Paulo (SP). Sempre no último dia do ano, foi criada pelo jornalista Cásper Líbero em 1925, começou sendo realizada na virada do ano, à noite. Líbero fundou o jornal Ultima Hora (RJ), a Agência Americana, a primeira agência de notícias do estado de São Paulo, e A Gazeta, um dos maiores órgãos de imprensa da época. Em 1989 a corrida foi transferida para à tarde; e em 2012, para manhã. Esta é para fazer e repetir. Largada e chegada na Avenida Paulista, finalizando subindo a Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, com mais de 30 mil pessoas. A medalha é linda, a galera costuma ir fantasiada ou de branco. Combine com os amigos e vá se divertir. O ritmo é lento, parece uma micareta. Não há nenhuma corrida como essa. As inscrições para a 98ª edição devem abrir em agosto. Há kits de participação de todos os jeitos. Como a premiação é boa, a elite realmente sua a camisa. Desde Marilson dos Santos, em 2010, um brasileiro não vence a São Silvestre. É um evento da Fundação Cásper Líbero, com organização da Yescom e realização da Gazeta Esportiva.

Volta da Penha em 1940

1931 - Volta da Penha - 5 e 10 KM - São Paulo (SP) - Criada em 1931 pelo Clube Esportivo da Penha, um ano após sua fundação, foi a primeira atividade de atletismo desenvolvida por eles. Nessa época o Rio Tietê, que não tinha ainda sido retificado, era limpo e o clube nasceu às margens, com aulas de remo e natação. Atualmente as inscrições são gratuitas e o evento é realizado pela SubPrefeitura da Penha em parceria com o clube, a última edição foi em outubro, com a participação de mil pessoas. Largada, chegada e entrega do kit no clube. As inscrições para a 93ª edições devem abrir a 10 dias antes da prova e evaporam. Fique ligado no site do clube: https://cepenha.com.br/

Corrida 9 de Julho de Guaratinguetá

1935 - Corrida 9 de Julho - 5 e 10 KM - Guaratinguetá (SP). Primeira edição aconteceu em 1935, é um evento do Clube de Regatas de Guaratinguetá fundado por um grupo de esportistas em 1926, único clube de regatas à época em todo Vale do Paraíba. A primeira edição da corrida foi bancada pela Federação de Futebol da cidade, com direção técnica do professor André Barbosa. O recordista da prova é Francisco Modesto, que também foi campeão da São Silvestre em 1938 e 1945. A 86º edição rolou no 10 de julho de 2022, com largada da Avenida Presidente Vargas, e foi organizada pela K10 Marketing Esportivo. A prova entrega o Troféu Rinaldo Panunzzio, nome de um dos diretores do clube nos idos anos 1950. Fique ligado no site da prefeitura: https://guaratingueta.sp.gov.br/

Corrida do Facho é uma homenagem ao Dia do Soldado

1937 - Corrida do Facho - 3.600m, revezamento de 900m - Curitiba (PR). A primeira disputa foi em 25 de agosto de 1937, para comemorar o Dia do Soldado, com a largada em Quatro Barras e chegada em Curitiba, e sempre realizada em agosto. Nos primeiros anos acontecia à noite, com percurso de 40 km em estrada de chão. Para enxergar, cada corredor carregava uma tocha, "o facho" - confeccionada com estopa e alcatrão, por 1 KM, até entregá-lo ao companheiro. Na década de 1960, passou a ser realizada de manhã e com equipes reduzidas. A partir de 1982, abriu-se espaço para que grupos formados por civis disputassem a prova. Hoje, cada time pode ser formado por 6 a 10 corredores, que se revezam trocando o bastão. A prova é organizada pelo Sesc Água Verde e a 84ª edição está programada em agosto. Fique ligado no site do Exército: https://www.eb.mil.br/web/guest