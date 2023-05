Confira o percurso da Maratona do Rio 2023

A organização da Maratona do Rio acaba de divulgar o percurso da prova, que será realizada na capital fluminense em 11 de junho, às 5h. A largada e chegada serão no Aterro do Flamengo. Os corredores irão em direção a Gamboa depois retornarão sentido Leblon e de lá voltarão para a Marina da Glória. Além da maratona serão realizadas provas de 5k, 10k e 21k. São esperados 40 mil corredores de rua.

Foto: Spiridon e Dream Factory

"Após ajustes no percurso, que se tornou mais rápido, podemos esperar quebra de recordes pessoais e da prova", disse João Traven, um dos organizadores da Maratona do Rio. A respeito dos recordes, na prova de 42k, Justino Pedro da Silva estabeleceu a marca de 2:13:31, em 2021, e Kebebush Yisma Zewode Mariam fez o trajeto em 2:34:33, em 2022. Também em 2022, os recordes masculino e feminino da distância de 21k foram batidos, com Daniel Ferreira do Nascimento (1:01:03) e Amanda Aparecida de Oliveira (1:18:29).

O tema da 21ª edição da maratona é "Maravilhosa Em Cada Km". E durante o percurso, o corredor vai passar por alguns cartões postais, como o Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna e Museu Histórico Nacional, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Flamengo. Por sua vez, a Meia Maratona do Rio / Claro, prova de 21k, largará às 6h, no dia 10 de junho no Leblon, atravessará o Centro Histórico do Rio de Janeiro e chegará ao Aterro do Flamengo. Completando a programação, o Festival Maratona do Rio ainda inclui a Prova de 5k/ Raízen, no dia 10, às 9h30, e a Prova de 10k / Raízen, no dia 11, às 8h30h, ambas tendo o Aterro do Flamengo como palco.

Para acessar os mapas das provas com todas as indicações de retornos, postos de ajuda e postos de hidratação, basta clicar nos links abaixo: 5k - clique aqui 10k - clique aqui 21k - clique aqui 42k - clique aqui

