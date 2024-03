Confira todos os detalhes da linha Supernova de tênis para corrida

Com referência aos tênis de corrida de rua, o maior obstáculo apontado pelos corredores foi o desconforto (47%), seguido por temperaturas altas(45%), baixas, (43%), falta de motivação (38%) e superfícies irregulares ou escorregadias (37%). Concordo com esse resultado. Em uma meia maratona do Rio, quando cheguei no Leblon, surgiu uma bolha no meu dedinho esquerdo, onde estava pegando no tênis. Se não fosse a torcida dos cariocas, teria parado em Copacabana. Nunca senti tanta dor na minha vida, e finalizei a prova com um tempo horroroso: 3h15. Uma hora superior ao que eu estava treinada para fazer. Na última São Silvestre, minha vontade era jogar o tênis fora na subida da avenida Brigadeiro de tanto calor que estava sentindo nos pés.

"O verdadeiro desafio na concepção de toda a família SUPERNOVA foi equilibrar tudo o que os corredores nos disseram que procuravam nos seus tênis de corrida do dia a dia. Nem o SUPERNOVA Rise, ou o Solution, ou o Stride são expressões puras de um benefício evidente, como, por exemplo, o amortecimento. Em vez disso, ele é um tênis que traz a realização de amortecimento combinado com conforto, um ajuste equilibrado com durabilidade e peso", explica Tanzini, que é corredor amador. Aliá, o SuperNova Rise, recebeu o prêmio de Melhor Tênis de Corrida para todos os níveis pela Women's Health.

JT Newcomb explica que a Dreamstrike + é uma nova espuma de entressola inspirada no LIGHTSTRIKE PRO - o material da entressola utilizado na franquia ADIZERO - mas com uma fórmula atualizada para oferecer conforto e amortecimento incomparáveis, e assim proporcionar aos corredores um conforto personalizado e adequado às suas necessidades. A nova espuma é aplicada em toda a entressola do Rise e do Solution, enquanto no Stride, é posicionado na região do antepé. "Selecionamos a Dreamstrike+ como a tecnologia chave para a família SUPERNOVA porque melhor possibilitou a experiência que queríamos oferecer com estes calçados - já que qualquer tecnologia proporciona sua própria experiência específica. BOOST em Ultraboost e Dreamstrike+ em SUPERNOVA Rise significam que podemos oferecer aos corredores diversas ferramentas para encontrar sua experiência de corrida ideal", avalia.

O mais o surpreendente para ele nesta pesquisa, já que o desconforto sempre aparece nos estudos, era o tamanho do impacto desse desconforto para os corredores. " O estudo revelou que o uso de calçados desconfortáveis estava no topo da lista como o maior problema quando se trata de experimentar uma corrida agradável (47%). Quase um quarto dos pesquisados (23%) decidiu não correr devido a estes desconfortos - sendo os tênis a maior causa disso. Mas, mesmo para os corredores que não desistem, o impacto do desconforto durante uma corrida é claro. Quase quatro em cada dez (37%) reduziram a duração da corrida; um terço (29%) afirma que isso afetou o seu humor e um número semelhante (33%) decidiu mudar o seu percurso de corrida", revela.