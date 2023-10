Conheça o kit completo para o corredor da New Balance 15K São Paulo

Vem novembro! Começou a contagem regressiva para a New Balance 15K São Paulo, que será realizada em 12 e novembro, com área de concentração na Praça Charles Miller. (Estádio do Pacaembu). E o blog conseguiu em primeira mão como será o kit completo para os inscritos.

Foto: New Balance

O kit para os corredores de rua inscritos nos 7,5k e 15k da New Balance 15K São Paulo conta com uma camiseta vermelha New Balance de tecnologia avançada, com estampa exclusiva desenvolvida especialmente para a prova, em material de poliamida e tecnologia dry que oferece excelente transpiração e secagem rápida. Um par de meias de alta performance, que garante uma troca eficiente de ar, possui calcanhar anatômico para melhor ajuste, mantendo os pés secos e um tecido acolchoado que proporciona máximo conforto durante a corrida. Uma viseira com proteção solar UVA e UVB, que possibilita conforto e visibilidade para melhorar a performance do corredor. Uma sacochila que une praticidade e estilo, e na conclusão da prova em tempo real os participantes vão receber uma medalha personalizada. Após a finalização da prova, o corredor poderá gravar seu tempo na medalha, tornando-a uma lembrança única e customizada da sua conquista.

"O kit ficou realmente bonito e possui toda tecnologia e design New Balance. Se ainda não se inscreveu, vale correr! Já estamos no 3º e último lote de inscrição, mas ainda dá tempo para garantir sua participação na New Balance 15K São Paulo e fazer parte deste movimento que celebra diferentes ritmos, distâncias, motivações e estilos de corredores. As inscrições continuam abertas no site oficial do evento", explica Leandro Moraes, diretor de marca da New Balance.

Foto: New Balance

A base da New Balance 15K São Paulo será montada na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, onde ficarão os pórticos de largada e chegada para as duas distâncias. O percurso da prova de 7,5k, com largada às 7h, passará pelas avenidas Pacaembu e Dr. Abraão Ribeiro, além do Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. A corrida de 15k, que iniciará um pouco antes, às 6h30, terá os mesmos trechos e incluirá outras vias, como a Rua Norma Pieruccini Giannotti e a Avenida Arnolfo Azevedo.

Serviço - New Balance 15K São Paulo

Continua após a publicidade

Data 12 de novembro de 2023 (domingo)

Distâncias7,5k e 15k

Local (largada e chegada)Praça Charles Miller (em frente ao Estádio do Pacaembu), em São Paulo

Programação (horários)

6h30 - largada 15k

7h - largada 7,5k

Mapas dos percursos

7,5km - acesse aqui

15km - acesse aqui

Continua após a publicidade

Inscrições - New Balance 15K São Paulo

Prazo das inscrições7 de novembro ou até se esgotarem as inscrições

Onde se inscrever Site oficial da New Balance 15K São Paulo - acesse aqui

Valor

3º lote - R$ 159,90

Composição do kit do corredor