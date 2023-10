Cores do carro do tricampeonato mundial inspiram o Asics Gel-Nimbus 25 Senna

Se você adora Fórmula 1 e correr, deve estar pensando o mesmo que eu: que ideia bacana essa da Asics, uma collab com a marca Senna para uma edição limitada de um dos tênis mais confortáveis da corrida de rua, o GEL-Nimbus. Esta é a terceira collab das duas marcas em homenagem a Ayrton Senna e inclui vestuário. As cores do modelo foram inspiradas no F-1 em que Ayrton ficou por seis temporadas e venceu, por três vezes, o mundial de Fórmula 1. As vendas do Gel-Nimbus(TM) 25 Senna (R$1299,99), edição limitada, começarão no dia 30 de outubro, mesma data em que o piloto conquistou seu primeiro título mundial;nas lojas e e-commerce da ASICS, na Senna Shop, Centauro, Bayard e lojas parceiras especializadas em corrida. O vestuário também tem peças limitadas e será vendido nas lojas ASICS e Senna Shop.

No Grande Prêmio do Japão de 1988, Senna largou na pole position no circuito de Suzuka, mas teve um problema. O piloto precisou avançar da 14ª colocação até a liderança, quando superou Alain Prost, seu adversário na disputa pelo título daquele ano, para vencer a corrida e conquistar o primeiro de seus três campeonatos na Fórmula 1. O segundo foi em 1990, e o terceiro, em 1991.

Cada detalhe do tênis traz um elemento especial para os fãs do piloto. As stripes da ASICS na lateral ganharam uma textura que faz alusão aos pneus de chuva, remetendo a uma das principais características de Senna - sua capacidade superior de pilotar em pistas molhadas. O tecido traz as cores do capacete e a etiqueta da lingueta do lado direito vem com o logo da Marca Senna e uma das frases mais marcantes do piloto na parte de trás: "If you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver". Já a etiqueta na parte esquerda traz o logo da ASICS e no contraforte o slogan da marca "Sound Mind, Sound Body". O slogan da Marca Senna "Seek Your Truth" ("Busque Sua Verdade"), está presente no pé esquerdo do tênis.

O "S" do Senna foi inserido na alça do contraforte em material refletivo. O Gel-Nimbus também ganhou o nome de "Ayrton Senna" escrito em japonês na alça do pé esquerdo e atrás da stripe da ASICS, reforçando a conexão com o Japão, que une a origem da marca ASICS com o país onde Senna tem um público fiel até hoje. Outro detalhe está na palmilha que possui gráficos de fibra de carbono, material bastante utilizado nos carros de F1. Atenção, é só aí que tem carbono, na entressola não tem.

Vestuário

A coleção do vestuário é formada por camiseta, shorts, boné e meia. Seguindo a mesma inspiração, a camiseta SENNA de poliamida além de ter estampado no peito os logos da ASICS e Marca Senna, traz na lateral os caracteres em japonês escrito "Ayrton Senna", reforçando a conexão com o país de origem da ASICS e a grande base de fãs do piloto no Japão. A manga direita conta com os dizeres "Seek Your Truth". Já os shorts SENNA trazem os mesmos dizeres na lateral direita da perna. A meia SENNA é composta por 96% Poliamida e 4% Elastano. E o Boné SENNA foi feito em tecido leve com painel lateral em mesh para dar mais respirabilidade na corrida. Os logos ASICS e Marca Senna aparecem na frente com a frase "Seek Your Truth" na lateral esquerda.

"A filosofia de preparo físico e mental de Senna para competir converge diretamente com os valores da ASICS, de uma mente sã em um corpo são. Por isso, estamos muito felizes com mais este lançamento em conjunto com a marca Senna. Os outros dois modelos anteriores foram um sucesso, e certamente este também será. É um momento muito especial dessa parceria! Escolhemos o GEL-Nimbus(TM) 25, considerado o tênis mais confortável do mundo, e as cores do carro que marcou a história de Senna e a memória dos brasileiros. É um tênis para ser um grande destaque na coleção dos fãs do piloto e temos certeza de que a aceitação do público e dos fãs vai ser positiva", diz Alexandre Fiorati, Presidente e CEO da ASICS América Latina.

A paixão de Ayrton pela corrida como principal forma de se preparar para pilotar é o que une a ASICS com a Marca Senna. O fruto dessa parceria são produtos e experiências incríveis que trazem seu legado para os corredores atuais.

"Estamos muito felizes de encerrar o ano lançando o modelo mais cobiçado de tênis para corredores, o GEL-Nimbus(TM) 25 Senna", conta Bianca Senna, sobrinha do piloto e CEO da Senna Brands. "Claro que um modelo como esse tinha que vir com as cores do carro em que Ayrton ganhou seus três campeonatos mundiais, junto de detalhes como o "Busque Sua Verdade", presente no tênis. Também estamos lançando nossa primeira coleção de vestuário de performance assinada pela marca Senna e ASICS, que temos a certeza de que vai fazer parte do guarda-roupa de muitos corredores e irá conquistar não apenas o coração, mas também os pés de todo brasileiro que acompanhava Beco vencendo e conquistando seus troféus aos domingos de manhã", finaliza.