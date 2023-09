Corra por Isabela

Quanto vale o sorriso de uma criança? Há 13 anos, Isabela luta bravamente para conseguir caminhar com suas próprias pernas. Ela teve diagnóstico de paralisia cerebral e anualmente vai ao Chile, fazer o tratamento Cuevas Medek Exercises (CME), e tem melhorado significativamente. Consegue pedalar e andar. Vendo o desespero dos pais dela, por conta do alto valor a desembolsar, a comunidade da corrida de rua de Ribeirão Pires resolveu criar a Corrida e Caminhada Asas para Isabela, que chega agora a sua 6º edição a ser realizada nessa cidade da Grande São Paulo, em 26 de novembro.

Foto: Arquivo pessoal

O lote promocional tem valor de R$ 70,00 e além de ajudar no tratamento, cada inscrito ganhará uma camiseta dry-fit , uma sacochila, número de peito e chip, além de brindes que por ventura possam ser doados pelos patrocinadores do evento. No dia da prova são oferecidos também medalha de participação, água e frutas a todos os inscritos. Existem as modalidades de participação presencial ou virtual, então todo mundo pode aderir e ajudar nesta causa, independente da distância que esteja!

Aos dez dias de vida, Isa já enfrentou o primeiro obstáculo, uma cirurgia cardíaca, e o diagnóstico veio em seguida. E ela, bravamente, vem vencendo um a um. "O tratamento CME apareceu em nossas vidas ainda com a Isa pequeninha e foram gigantes os ganhos de desenvolvimento nestes dez anos de viagens ao Chile para terapia intensiva com o criador do método, o Mestre Ramon Cuevas. Até hoje, já foram mais de 70 semanas de tratamento intensivo, de muito trabalho e dedicação, em que a Isa, ano após ano, foi entendendo o que significava cada viagem, para seu próprio desenvolvimento. E vocês não têm ideia de como ela se dedica! Lindo de ver ela e o Tio Ramon trabalhando juntos", conta Vanessa Scomparim Sueiro, a mãe dela.

Foto: Arquivo Pessoal

Quando a Isa começou a andar e fazer coisas que já eram inimagináveis, todos pensaram que a terapia estava chegando ao final. No entanto, era o início de uma nova fase, que foi interrompida durante a pandemia. Desde que se reencontraram, em julho de 2022, Isa e o médico já fizeram quatro intensivos, e eles seguem se superando.

Conheci Isabela na segunda edição da prova, por meio da nossa recordista sul-americana da maratona, Adriana Silva. Na época, ela participou um pouquinho no seu triciclo. Este ano, haverá a modalidade "caminhada" para todos os públicos e idades e também opções de corrida de 10 e 5 km, com troféus para os 5 primeiros colocados nos 10 e 5 km masculino e feminino. Serão também premiadas as equipes esportivas e as empresas que tenham o maior número de inscritos.

As inscrições já estão abertas pelo site "Inscreva Fácil" e também podem ser feitas presencialmente em alguns pontos da cidade de Ribeirão Pires ou diretamente com a organização do evento: através do WhatsApp (11) 99807-7722 ou do e-mail contato@asasparaisabela.com.br